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Trendyol'dan KOBİ'lere 80 milyon liralık destek paketi

Trendyol, koronavirüs salgını sürecinde iş ortağı KOBİ'lerin işlerini sorunsuz sürdürebilmeleri amacıyla pazarlama, eğitim ve finansman katkıları içeren 80 milyon liralık KOBİ Destek Paketi'ni hazırladı.

08.04.2020 11:54 | Son Güncelleme: 08.04.2020 11:54
Trendyol'dan KOBİ'lere 80 milyon liralık destek paketi
Trendyol , koronavirüs salgını sürecinde iş ortağı KOBİ'lerin işlerini sorunsuz sürdürebilmeleri amacıyla pazarlama, eğitim ve finansman katkıları içeren 80 milyon liralık KOBİ Destek Paketi'ni hazırladı.
Trendyol'un açıklamasına göre, salgın nedeniyle müşterilerinin sağlıkla evde kalması için kesintisiz hizmet veren iş ortaklarına destek için harekete geçti. "Birlikten kuvvet doğar" söylemiyle yola çıkan Trendyol, pazaryerinde iş ortağı KOBİ'lerin işlerini sorunsuz sürdürmesine destek olmak amacıyla destek paketini uygulamaya aldı.
Paket kapsamında iş ortağı KOBİ'lere toplam 80 milyon liralık pazarlama, eğitim ve finansman desteği sunacak.
Trendyol, aynı zamanda ücretsiz eğitimlerle KOBİ'lerin dijitalleşmesine katkı sağlayacak, iş ortağı KOBİ'lerin operasyonel süreçlerinde ihtiyaç duymaları halinde geçici personel bulmalarına yardımcı olacak. Şirketin pazaryerindeki 45 bine yakın KOBİ iş ortağı bu destekten faydalanabilecek.
20 milyon liralık finansman desteği
Trendyol, destek paketi kapsamında KOBİ'lerin iş devamlılığına destek olmak amacıyla, tüm kategorilerdeki 45 bin KOBİ iş ortağı için vadelerini yeniden düzenledi. Platform, bu kapsamda iş ortağı KOBİ'lere toplam 20 milyon TL tutarında finansman desteği sağlamış olacak.
İş ortağı KOBİ'lerin pazarlama iletişiminde aktif rol oynayan Trendyol, KOBİ Destek Paketi'nde pazarlama için 60 milyon TL'lik ek kaynak ayırarak tüm kategorilerde pazarlama desteği verecek. Pazarlama desteği ve kampanyalar ile ilgili duyurular, Trendyol Satıcı Paneli üzerinden yapılıyor. Trendyol ailesine yeni katılan KOBİ'ler de bu destekten faydalanabilecek.
Şirket, KOBİ'lere, finansman ve pazarlama desteğinin yanı sıra geçici personel bulmalarında da destek verecek. Böylelikle, Trendyol iş ortağı KOBİ'lerin, ihtiyaç duymaları halinde satış ve sevk kapasitelerini güçlendirecek.
Binlerce KOBİ'yi e-ticaretle tanıştırmak isteyen Trendyol, ücretsiz olarak gerçekleştireceği eğitimlerle KOBİ'lerin dijitalleşmesi için önemli katkı sağlayacak.
Bu kapsamda ürün listeleme, tedarik ve operasyon süreçleri, satış stratejileri ve müşteri memnuniyeti gibi konularda online eğitimlerin sayısını artıran Trendyol, ayrıca bu konularla ilgili iş ortağı KOBİ'lerin sorularını yanıtlayacağı canlı yayınlar da gerçekleştirecek.

Kaynak: AA

Etiketler: Trendyol, Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››Trendyol'dan KOBİ'lere 80 milyon liralık destek paketi - Ekonomi

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