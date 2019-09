Trendyol, "Mega Eylül İndirim Günleri" için geri sayım başladı

Aylık 30 milyon tekil ziyaretçisiyle Türkiye 'nin en büyük ve en hızlı büyüyen e-ticaret platformu Trendyol , 10,11 ve 12 Eylül tarihlerinde düzenleyeceği Mega Eylül kampanyasını duyurdu.Trendyol'dan yapılan açıklamaya göre, sadece 3 güne özel binlerce marka ve yüz binlerce üründe yapılacak mega indirimlerle 4 milyona yakın ürün satışı bekleniyor. Elektronikten ev eşyasına, süpermarketten anne-bebek ürünlerine, modadan kozmetiğe, kırtasiye ve okul malzemelerine kadar çok özel indirim fırsatları Trendyol'un akıllı alışveriş ustası müşterilerini bekliyor.Açıklamada görüşlerine yer verilen Trendyol Group Pazarlama Direktörü Erdem İnan, platformda yer alan markalarla birlikte geçen sene Kasım ayında ulaştığımız rakamlara yakın bir satış hacmi hedeflediklerini belirterek, "Trendyol'un her yıl geleneksel olarak Kasım ayında düzenlediği yılın en büyük indirimi Efsane Günler dışında, bu yıl okula dönüş döneminde de ihtiyaç duyulan alışverişi daha da canlandırmak amacıyla Mega Eylül kampanyasını düzenliyoruz.Platformumuzda yer alan markalar ile birlikte Türkiye'nin dört bir yanına ekonomik hareket getireceğiz. İhtiyaçların ve buna bağlı olarak harcamaların oldukça arttığı yılın bu döneminde anne-babaların ve üniversite öğrencilerinin yanında olarak, onlara bütçe dostu mega indirimlerle alışveriş yapma imkanı sağlayacağız. Satışlarımızın %90'na yakınının yine mobil platformlar üzerinden yapılacağını tahmin ediyoruz. Mega Eylül İndirim Günleri'ne 3 günde toplam 20 milyon ziyaretci bekliyoruz." ifadelerini kullandı.Kullanıcılarına hızlı ve güvenli alışveriş deneyimini ulaşılabilir fiyatlarla sunmak üzere dönemsel olarak büyük indirim kampanyalarına imza atan Trendyol, bu eylülde de geleneği bozmayacak. Trendyol; 10,11,12 Eylül tarihleri arasında şehre dönüş konsepti adı altında "Aradığınız her şeyin her şeyi Trendyol'da" diyor kullanıcılarını bu alışveriş deneyimine davet ediyor. Kampanya kapsamında, TV, radyo ve internet reklamlarıyla birlikte, influencer/blogger paylaşımları, sosyal medya desteği ve birkaç ilde açıkhava mecralarında yoğun iletişim planlanıyor.