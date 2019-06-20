20.06.2019 11:03
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Trenin altında feci şekilde can verdi

Trenin altında feci şekilde can verdi

Çankırı'da yabancı uyruklu bir şahıs trenin altında feci şekilde can verdi.

Çankırı'da yabancı uyruklu bir şahıs trenin altında feci şekilde can verdi.

Kaza,Çankırı'da Sanayi Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu bir şahıs karşıya geçmek isterkenÇankırı-Kızılırmakyönünde hareket eden trenin altında yaklaşık 50 metre sürüklenerek feci şekilde can verdi. Olay yerine gelen 112Acil Servisekipleri ve polis sevk edildi. Olayda makinistler M.K. ve V.Ç gözaltına alındı. Ceset, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Ölen kişinin kimlik tespitine çalışılıyor. Soruşturma devam ediyor. - ÇANKIRI
Kaynak: İHA
Kızılırmak,Çankırı,3. Sayfa

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