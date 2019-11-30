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Trenin çarptığı kamyonetteki Selahattin öldü, babası ve akrabası yaralandı

AFYONKARAHİSAR'da yolcu treninin hemzemin geçitte kamyonete çarptığı kazada yaşamını yitiren kişinin Selahattin Acar (19) olduğu belirlendi.

30.11.2019 12:11 | Son Güncelleme: 30.11.2019 12:11Trenin çarptığı kamyonetteki Selahattin öldü, babası ve akrabası yaralandı

AFYONKARAHİSAR'da yolcu treninin hemzemin geçitte kamyonete çarptığı kazada yaşamını yitiren kişinin Selahattin Acar (19) olduğu belirlendi. Selahattin Acar'ın aynı kazada ağır yaralanan babası Ahmet Acar (46) ve akrabası Ahmet Ali Özcan (19) ile pazarcılık yaptığı tespit edildi.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Dazkırı ilçesine bağlı Bozan köyü yakınlarında meydana geldi. Makinistliğini Mustafa K.'nin (31) yaptığı, Afyonkarahisar- Denizli seferini yapan 72014 sayılı Pamukkale Ekspresi, hemzemin geçitten geçmeye çalışan 03 NF 572 plakalı kamyonete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kamyonet metrelerce savruldu. Kazada, kamyonetteki 3 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'si Dinar Devlet Hastanesi'ne, 1'i de Evciler Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Evciler'deki yaralı tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

Ölen kişinin Selahattin Acar olduğu tespit edildi. Acar'ın kazada yaralanan babası Ahmet Acar ile birlikte pazarcılık yaptığı, akrabaları Ahmet Ali Özcan'ın da kendilerine yardım ettiği belirtildi.

Ahmet Acar ve Ahmet Ali Özcan'ın Dinar Devlet Hastanesi'ndeki tedavilerinin sürdüğü kaydedildi.



Selahattin Acar, Ahmet Acar, Ali Özcan, Afyon, Güncel

Kaynak: DHA

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