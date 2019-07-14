14.07.2019 12:16
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Trenin çarptığı kişi öldü

Trenin çarptığı kişi öldü

Kırıkkale'de yük treninin çarptığı kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Kırıkkale'de yük treninin çarptığı kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, Yahşihan ilçesindeki hemzemin geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karabük'ten Kayseri istikametine giden yük treni karşıya geçmek isteyen Serdar Şahin'e (44) çarptı. Kaza üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Şahin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Daha sonra olay yeri inceleme ekibinin yaptığı tahkikat sonrası ceset hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRIKKALE
Kaynak: İHA
Serdar Şahin, Kırıkkale, Yahşihan, Karabük, 3. Sayfa

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