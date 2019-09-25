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Trenin çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı

Hatay'ın Erzin ilçesinde hemzemin geçidinde trenin çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı.

25.09.2019 17:24Trenin çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı
Hatay'ın Erzin ilçesinde hemzemin geçidinde trenin çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Adana istikametinden İskenderun yönüne giden E-68022 numaralı yük treni, Erzin ilçesinden geçtiği sırada kontrolsüz geçiş yapmaya çalışan Serkan Y. idaresindeki 31 ABF 829 plakalı otomobil ile çarpıştı. Hemzemin geçitte meydana gelen kazada otomobil çarpmanın etkisiyle rayların üzerinde bir süre sürüklendi.

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve yardım ekipleri sevk edildi. Sabah saatlerinde meydana gelen kazada otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - HATAY

Adana, Hatay, Erzin, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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