Trenin çarptığı TIR'ın şoförü öldü

Trenin çarptığı TIR'ın şoförü öldüKAHRAMANMARAŞ'ın Türkoğlu ilçesinde yük treninin çarptığı TIR'ın şoförü Yunus Boran (37), hayatını kaybetti.

01.06.2020 16:32 | Son Güncelleme: 01.06.2020 16:38
Trenin çarptığı TIR'ın şoförü öldü
KAHRAMANMARAŞ'ın Türkoğlu ilçesinde yük treninin çarptığı TIR'ın şoförü Yunus Boran (37), hayatını kaybetti.
Kaza, öğle saatlerinde Şekeroba Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte meydana geldi. Gaziantep'in Nurdağı ilçesinden Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesine doğru giden yük treni, kontrolsüz hemzemin geçitte Yunus Boran yönetimindeki 27 AAF 879 plakalı TIR'a çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, TIR şoförü Yunus Boran'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Yapılan incelemenin ardından Boran'ın cenazesi hastane morguna götürüldü. Trenin çarptığı TIR’ın şoförü öldü

Kaynak: DHA

Etiketler: Kahramanmaraş, Türkoğlu, Güncel, Haber

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