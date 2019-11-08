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Trenin çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı

MANİSA (İHA) – Manisa'da raylardan karşıya geçmeye çalışan yaşlı adama tren çarptı.

08.11.2019 15:40 | Son Güncelleme: 08.11.2019 15:45 Trenin çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı
MANİSA (İHA) – 'da raylardan karşıya geçmeye çalışan yaşlı adama tren çarptı. Ağır yaralanan şahıs hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, olay, ilçesi Devlet Bahçeli Kavşağı yakınlarından geçen tren rayları üzerinde meydana geldi. İzmir yönünden Balıkesir istikametine giden yolcu treni, rayların üzerinden karşıdan karşıya geçmeye çalışan kimliği henüz belirlenemeyen yaşlı adama çarptı. Ağır yaralanan yaşlı adam, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Merkez Efendi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MANİSA

Devlet Bahçeli, Şehzadeler, Köprülü, Manisa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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