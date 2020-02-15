Haberler » Güncel » Trenin önüne atlayarak intihar etti - Haber

Trenin önüne atlayarak intihar etti

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, 24 yaşındaki İ.A., banliyö treninin önüne atlayarak yaşamına son verdi.

15.02.2020 18:38 | Son Güncelleme: 15.02.2020 18:38Trenin önüne atlayarak intihar etti

İZMİR'in ilçesinde, 24 yaşındaki İ.A., banliyö treninin önüne atlayarak yaşamına son verdi.

Olay, bugün saat 16.00 sıralarında, Karşıyaka İZBAN Durağı'nda meydana geldi. İsminin İ.A. olduğu öğrenilen kişi, durakta beklediği sırada, henüz bilinmeyen bir nedenle kendisini trenin önüne attı. Görgü tanıkları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin, yaptıkları kontrolde İ.A.'nın hayatını kaybettiğini belirledikleri olay yerinde polis ekipleri de incelemelerde bulunarak, soruşturma başlattı. İ.A.'nın cansız bedeni, savcının incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olay nedeniyle İZBAN seferlerinde aksamalar yaşanırken, polisin başlattığı soruşturmanın sürdüğü bildirildi.



Karşıyaka, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:57  Kibar Feyzo oyuncuları kim? Kibar Feyzo konusu nedir? Kibar Feyzo izle
13:39  Sildenafil nedir, ne işe yarar? Sildenafil zararları neler?
12:48  Görevimiz Tehlike 5 filmi konusu ve oyuncuları - Görevimiz Tehlike 5 izle
10:57  15 Şubat Cumartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
10:38  Evrim Keklik kimdir? Survivor'a katılan Evrim Keklik kaç yaşında, nereli?
15.02.2020 19:26:02