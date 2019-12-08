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Trenin üstüne çıkarak elektrik akımına kapılan genç öldü

MALATYA'da, çıktığı yük treni vagonunun üzerinde elektrik akımına kapılan Denizcan Evsen (18), hayatını kaybetti.

08.12.2019 22:50 | Son Güncelleme: 08.12.2019 22:51Trenin üstüne çıkarak elektrik akımına kapılan genç öldü

MALATYA'da, çıktığı yük treni vagonunun üzerinde elektrik akımına kapılan Denizcan Evsen (18), hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. Denizcan Evsen, Devlet Demir Yolları Gar'ında duran yük vagonunun üzerine çıktı. Elektrik akımına kapılan Evsen, yaralandı. Yüksek voltaja kapılan Denizcan Evsen'in vücudunun tamamında yakınlar oluştu. Durumu gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Evsen, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Denizcan Evsen, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Denizcan Evsen'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna konuldu.



Devlet Demir Yolları, İnönü mahallesi, Güncel

Kaynak: DHA

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