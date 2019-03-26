Avrupa
Voleybol Konfederasyonu (CEV) Erkekler Kupası'nın finalinde Galatasaray
'a üstünlük sağlayarak şampiyon olan İtalyan ekibi Trentino Itas, kupasını aldı. Burhan Felek
Voleybol Salonu'nda oynanan ve İtalyan ekibinin 3-2 üstünlüğüyle biten finalin rövanş maçının ardından düzenlenen ödül töreninde, önce Galatasaraylı oyunculara madalyaları verildi.
Sarı-kırmızılı oyuncular ile teknik ekibe madalyalarını, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz
ile Türkiye Voleybol Federasyonu
Başkanı Mehmet Akif Üstündağ
verdi.
Madalyalarını Mehmet Akif Üstündağ ve Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay
'ın elinden alan Trentino Itas'ın oyuncularına kupalarını, CEV Asbaşkanı Hanno Pevkur takdim etti.
Müsabakanın en değerli oyuncusu Trentino Itas'tan Uros Kovacevic oldu.
Avrupa, Galatasaray, voleybol, Spor
Kaynak: AA