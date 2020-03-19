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TREPAŞ'da koronavirüs önlemleri

Trakya Elektrik Perakende Satış A.Ş. (TREPAŞ), abonelerinin faturalarını internet bankacılığı ile online olarak ödemeleri, mesken abonelerinin abonelik ve abonelik iptal işlemlerini e-devlet kapısı üzerinden yapmaları gerektiğini bildirdi.

19.03.2020 09:44 | Son Güncelleme: 19.03.2020 09:44
TREPAŞ'da koronavirüs önlemleri
Trakya Elektrik Perakende Satış A.Ş. (TREPAŞ), abonelerinin faturalarını internet bankacılığı ile online olarak ödemeleri, mesken abonelerinin abonelik ve abonelik iptal işlemlerini e-devlet kapısı üzerinden yapmaları gerektiğini bildirdi.
TREPAŞ'dan yapılan açıklamaya göre, gerek çalışanların gerekse iş ve işlemleri sebebiyle müşteri hizmetleri merkezlerini ziyaret eden müşterilerin güvenliği için önleyici tedbirler arttırıldı.
Bu kapsamda, genel müdürlük ve bağlı tüm müşteri hizmetleri merkezleri için genel temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri periyodik olarak yapılıyor.
Bunun yanında, virüsten korunmayla ilgili bilgilendirici afişler tüm iş yerlerine asıldı.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Sensörlü sıvı sabunluk ve dezenfektan cihazları alımı yapılarak tüm lokasyonlarda montaj işlemleri gerçekleştirildi. Genel Müdürlük personel servisleri ve şirket araçları belirli periyotlar ile dezenfeksiyon işlemleri yapılıyor. TREPAŞ bünyesinde çalışan personellere, gerekli alt yapı hazırlanarak dönüşümlü çalışma yolu ile evden çalışma yöntemine geçildi.
Koronavirüsüyle ilgili ilk vakadan itibaren Sağlık Bakanlığı yayınları çalışanlarla ve sosyal medya aracılığıyla müşterilerle paylaşıldı.
Yine, işlemlerini yapmak için gelen müşteriler, müşteri hizmetleri merkezimiz dışındaki alanda tutularak, görevlilerimizce tek tek içeriye alınıyor. Müşteri ve personelin temassız ateş ölçerler ile ateşleri ölçülerek içeri girmeleri sağlanıyor. Bu süreçte müşterilerin, faturalarını internet bankacılığı ile online olarak ödemeleri, mesken abonelerinin abonelik ve abonelik iptal işlemlerini e-devlet kapısı üzerinden yapmaları önerildi."
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Kaynak: AA

Etiketler : Trakya Bölgesi, Güncel

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