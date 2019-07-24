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Trezeguet Aston Villa'da

İngiliz ekibi Aston Villa, Kasımpaşa'da forma giyen Mısırlı kanat oyuncusu Trezeguet'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

24.07.2019 11:37 Trezeguet Aston Villa'da
İngiliz ekibi Aston Villa, Kasımpaşa'da forma giyen Mısırlı kanat oyuncusu Trezeguet'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Trezeguet transferini bitirdi. İngiliz temsilcisinden yapılan açıklamada Kasımpaşa'da forma giyen Mısırlı futbolcunun transfer edildiği duyuruldu. Konuyla ilgili yapılan açıklamada 24 yaşındaki futbolcu ile sözleşme imzaladıklarından dolayı mutlu oldukları ifade edildi.

Mısırlı futbolcu, Kasımpaşa'da forma giydiği 2 sezonda görev aldığı 71 resmi müsabakada 25 gol kaydederken, 16 da asist yaptı.

Kasımpaşa'dan Trezeguet'ye teşekkür

Öte yandan İngiliz kulübünün transferi resmi olarak açıklamasının ardından Kasımpaşa, Mısırlı futbolcu için bir teşekkür mesajı yayımladı. Lacivert-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından, Trezeguet için şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüze verdiği emekler ve gösterdiği özveri için oyuncumuz Mahmoud Trezeguet'ye teşekkürlerimizi sunuyor, yeni takımı Aston Villa'da başarılar ve mutluluklar diliyoruz." - İSTANBUL

Aston Villa, Kasımpaşa, Spor

Kaynak: İHA

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