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Trezeguet'in Real Madrid'e Attığı Harika Gol

Mart 2005'te Fransız santrafor David Trezeguet attığı şık golle Juventus'u Real Madrid karşısında zafere taşıyor. Marcelo Zalayeta'nın ortasında akrobatik bir şekilde bitiren Trezeguet, Juventus'un ilk turda kaybettiği düellonun rövanşında 2-0'la kazanmasını ve turu geçmesini sağlıyor.

09.03.2020 18:21 | Son Güncelleme: 09.03.2020 18:21
Mart 2005'te Fransız santrafor David Trezeguet attığı şık golle Juventus 'u Real Madrid karşısında zafere taşıyor. Marcelo Zalayeta'nın ortasında akrobatik bir şekilde bitiren Trezeguet, Juventus'un ilk turda kaybettiği düellonun rövanşında 2-0'la kazanmasını ve turu geçmesini sağlıyor. Trezeguet'in Real Madrid'e Attığı Harika Gol

Kaynak: Dugout

Etiketler : David Trezeguet, Real Madrid, Juventus, Spor
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