17.07.2019 10:55
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Triatlon: Balkan Şampiyonası

Triatlon: Balkan Şampiyonası

İstanbul'da düzenlenecek Balkan Triatlon Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek milli sporcular belli oldu.

İstanbul'da düzenlenecek Balkan Triatlon Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek milli sporcular belli oldu.
Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 3-4 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek şampiyonada Türkiye'yi yıldız, genç ve elit kategorilerinde toplam 29 sporcu temsil edecek.
İstanbul'un Kartal ilçesinde gerçekleştirilecek müsabakalarda mücadele edecek sporcular, 5 Temmuz'da Balıkesir'de yapılan seçme testi ve 13-14 Temmuz tarihlerinde Eğirdir'de yapılan triatlon müsabakaları sonrasında belirlendi.
Yıldız ve genç kategorisi sporcuları kamplarını 17-31 Temmuz tarihlerinde Sakarya ve Gebze'de gerçekleştirecek. Elit kategorisindeki sporcular ise 28 Temmuz-3 Ağustos tarihlerinde İstanbul'un Kartal ilçesinde kamp yapacak.
Şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek sporcular şöyle:
Yıldız kategorisi:
Erkekler: Emirhan Çakır, Hakan Tunç, Erdem Efe Baransel, Burak Çağdaş, Yusuf Can Korkmaz, Mehmet Can Gülerdağ
Kızlar: Özlenen İpek Günad, Beyza Ayaşlıoğlu, Çığıl Uzun, Nevra Başak Saatli
Genç kategorisi:
Erkekler: Kıvanç Şahinkaya, Mehmet Fatih Davran, Emir Aracı, Bartu Ören, Oktay Arıkan, Yunus Eren Kızılcık
Kızlar: Elif Polat, Aişenur Acar, Birsu Ulkat, Nazik Tuba Kestel, Elif Sayın
Elit kategorisi:
Erkekler: Gültiğin Er, Emirhan Altıntaş, Bertuğ Polatçı, Ahmet Can Doğan
Kızlar: Esra Nur Gökcek, İpek Öztosun, Ece Calp, İlayda Kara
Kaynak: AA
İstanbul, Türkiye, Spor

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