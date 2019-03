Triatlon Sporuna İlgi Artıyor

Kaynak: DHA

ANKARA'da triatlon sporu ile uğraşan ve Sports Internatıonal'da antrenmanlarını yapan akademisyen Pınar Arpınar Avşar (40), bu spora ilginin her geçen gün arttığını söyledi. Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapan Pınar Arpınar Avşar, 25 yıldır yüzme, bisiklet ve koşunun peşi sıra yapıldığı triatlon sporu ile ilgileniyor. Katıldığı yarışmalarda çok sayıda ödül kazanan Pınar Arpınar Avşar, triatlonun dayanıklılık sporu olduğunu belirtti.'YÜZME İLE BAŞLIYOR'Pınar Arpınar Avşar, triatlon sporunun şu anda Türkiye 'de oldukça popüler bir spor haline geldiğini söyleyerek, "Yüzme ile başlıyor. Ardından bisiklet ve koşu etaplarını tamamlamak gerekiyor. Her yaşa ve her form düzeyine uygun mutlaka bir mesafe var. Örneğin, yüzme 750 metreden başlıyor, yaklaşın 4 kilometreye kadar sürebiliyor. Bisiklet etabı da 20 kilometre ile 180 kilometre arasında değişebiliyor ve koşu etabı ise, 5 kilometre ile maraton mesafesine kadar çıkabiliyor. Kişiler antrenman yapmak için kendilerine uygun bir yarış mesafesi seçebilirler" dedi.'GÜN GEÇTİKÇE ARTTIĞINI GÖRÜYORUZ'Triatlon sporu ile vücudun hem dayanıklılık hem de kuvvet kazandığını kaydeden Avşar, şunları söyledi:"Bu spor komple bir gelişim sağladığı için çocuk yaştan master düzeyinde yapan yani daha ileri yaşlara kadar oldukça fazla sporcuya hitap ediyor. Özellikle master düzeyinde insanlar spor yaparak, sağlıklarını koruyabileceklerini, yaşlanma etkilerini azaltabileceklerini ve zinde kalabileceklerinin farkına vardı. Bu nedenle tıpkı uzun mesafe yüzme, koşu ve bisiklet gibi Triatlon yarışlarının da katılımcı sayısının da gün geçtikçe arttığını görüyoruz."'ÜÇ BRANŞI DA AYNI MERKEZDE YIL BOYU SÜRDÜREBİLİYORUM'Triatlon yarışmasına hazırlanırken öncelikle fiziksel zindelik düzeyinin arttırılmasını gerektiğini belirten Avşar, şöyle dedi:"Öncelikle teknik gelişime odaklanmak lazım. Teknik gelişim ile 'suyu daha iyi nasıl çekerim', 'yeri daha iyi nasıl ittiririm' gibi kas kuvveti ve koordinasyon kazanılıyor. Bundan sonra da dayanıklılık performansını geliştirme çalışmalarına geçilebiliyor. Vücut kuvvet kazandıktan sonra dayanıklılık antrenmanları ile form tutmak gerekiyor. Yüzme ve koşu için hızı sabit tutarak, kalp atımına göre sabit bir tempo belirlenebilir. Ancak bisiklet için her zaman coğrafi koşullar, hava şartları ve trafik kaygıları nedeniyle yolda antrenman yapmak mümkün olmuyor. Bu noktada spor salonları sunduğu her imkanla sporcuya yardımcı oluyor. Ben de yarışmalara Sports Internatıonal'da hazırlanıyorum. Üç branşı da aynı merkezde yıl boyu sürdürebiliyorum."Görüntü DökümüAkademisyen ve Master Sporcu Pınar Arpınar Avşar röp.-Triatlon sporundan görüntü-DetaylarHaber-Kamera: Gizem KARADAĞ-Arda ERDOĞAN/ANKARA,