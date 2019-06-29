29.06.2019 14:26
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Triatlon ve Aquatlon Türkiye Şampiyonası'na rekor katılım

Triatlon ve Aquatlon Türkiye Şampiyonası

Aydın'ın Didim ilçesinde düzenlenen Triatlon ve Aquatlon Türkiye Şampiyonası'nda 868 sporcuyla katılım rekoru kırıldı.

Aydın 'ın Didim ilçesinde düzenlenen Triatlon ve Aquatlon Türkiye Şampiyonası'nda 868 sporcuyla katılım rekoru kırıldı.
Türkiye Triatlon Federasyonu, kaymakamlık, belediye ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen organizasyona katılan sporcular, Altınkum sahili, Atatürk Bulvarı ve Yalı Caddesi'nde ter döktü.
Gazetecilere açıklama yapan Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, organizasyonun Didim 'de 3. kez gerçekleştirildiğini söyledi.
Yalçınkaya, "Türkiye'de bu zamana kadar yapılan yarışlarda en büyük katılıma ulaştık. Normalde tüm kategorilerde yaptığımız yarışlarda maksimum 500-550 sporcumuz oluyordu fakat burada şu an 868 sporcuyu bulduk. Rekor bir katılım var. Burası aynı zamanda milli takım seçmemiz. Burada seçtiğimiz sporcular hem Gençlik Oyunları'nda hem de Balkan Şampiyonası'nda bizi temsil edecek." dedi.
Organizasyon yarın sona erecek.
Kaynak: AA
Aydın , Didim , Türkiye , Spor

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