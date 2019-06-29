29.06.2019 16:18
Haberler » Spor » Haber

Triatlon ve Aquatlon Türkiye Şampiyonası'na rekor katılım

Aydın'ın Didim ilçesinde düzenlenen Triatlon ve Aquatlon Türkiye Şampiyonası'nda 868 sporcuyla katılım rekoru kırıldı.

Aydın 'ın Didim ilçesinde düzenlenen Triatlon ve Aquatlon Türkiye Şampiyonası'nda 868 sporcuyla katılım rekoru kırıldı.
Türkiye Triatlon Federasyonu, kaymakamlık, belediye ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen organizasyona katılan sporcular, Altınkum sahili, Atatürk Bulvarı ve Yalı Caddesi'nde ter döktü.
Gazetecilere açıklama yapan Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, organizasyonun Didim'de 3. kez gerçekleştirildiğini söyledi.
Yalçınkaya, "Türkiye'de bu zamana kadar yapılan yarışlarda en büyük katılıma ulaştık. Normalde tüm kategorilerde yaptığımız yarışlarda maksimum 500-550 sporcumuz oluyordu fakat burada şu an 868 sporcuyu bulduk. Rekor bir katılım var. Burası aynı zamanda milli takım seçmemiz. Burada seçtiğimiz sporcular hem Gençlik Oyunları'nda hem de Balkan Şampiyonası'nda bizi temsil edecek." dedi.
Organizasyon yarın sona erecek.Triatlon ve Aquatlon Türkiye Şampiyonası'na rekor katılım
Kaynak: AA
Aydın , Didim , Türkiye , Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
17:05 Erdek'te mini golf' turnuvası yapıldı
17:04 U15 Avrupa Serbest Güreş Şampiyonası'nda 4 madalya
17:04 Kayserispor'da Erol Bedir yeniden başkanlığa seçildi - KAYSERİ
17:01 Antalya Open'da şampiyon Erlich-Sitak çifti
17:01 İngilizler, Mesut Özil'in neden Türkiye'ye transfer olmadığını açıkladı
16:51 Fenerbahçeli eski futbolcu Stoch, PAOK'a geri döndü
16:46 Fenerbahçeli eski futbolcu Şükrü Birand için tören düzenlendi