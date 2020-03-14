Triatlona koronavirüs engeli
Uluslararası Triatlon Birliği (ITU), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 30 Nisan'a kadar düzenlenecek tüm organizasyonları askıya aldığını duyurdu.
14.03.2020 15:26 | Son Güncelleme: 14.03.2020 15:26
Uluslararası Triatlon Birliği (ITU), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 30 Nisan'a kadar düzenlenecek tüm organizasyonları askıya aldığını duyurdu.
Birlikten yapılan açıklamada, ertelenen organizasyonlar nedeniyle dünya şampiyonası ve kıtasal yarışmaların takviminde de değişiklik yaşanacağı belirtildi.
Triatlon alanında mücadele eden tüm sporcuların dünya ve olimpiyat elemelerindeki sıralamalarının da 16 Mart Pazartesi günü dondurulacağı vurgulandı.
Birlikten yapılan açıklamada, ertelenen organizasyonlar nedeniyle dünya şampiyonası ve kıtasal yarışmaların takviminde de değişiklik yaşanacağı belirtildi.
Triatlon alanında mücadele eden tüm sporcuların dünya ve olimpiyat elemelerindeki sıralamalarının da 16 Mart Pazartesi günü dondurulacağı vurgulandı.
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Kaynak: AA
Etiketler : Spor
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