Tribünde en çok kadın taraftar Trabzonspor'da

Spor Toto Süper Lig'de 12'nci hafta sonunda en çok kadın taraftar ağırlayan tribün Trabzonspor'un oldu.

Passolig, 12 hafta sonunda tribündeki kadın taraftar oranını açıkladı. Lider Sivasspor'un ardından zirve takibini sürdüren Trabzonspor, yüzde 18'lik kadın taraftar oranıyla ilk sırada yer aldı. Bordo-Mavilileri, yüzde 17'lik oranıyla Beşiktaş takip etti.

Spor Toto Süper Lig'de taraftar sayısı her sezon yükseliş gösterirken, tribünlerdeki kadın taraftar oranı da artış gösterdi. Yapılan açıklamaya göre kadın taraftar oranında ilk sırada Trabzonspor yer aldı. Bordo-mavililerin iç sahadaki karşılaşmalarında taraftarların yüzde 18'ini kadın futbolseverler oluşturdu.

Kadın taraftar oranında ikinci basamakta ise Beşiktaş yer aldı. Bu sezon 12'nci hafta itibariyle iç sahada 6 maça çıkan ve yenilgi yüzü görmeyen Siyah-beyazlıların taraftarlarının yüzde 18'ini kadınlar oluşturdu. Üçüncü sırada ise İzmir temsilcisi Göztepe yüzde 16 oranla Beşiktaş'ı izliyor. Fenerbahçe yüzde 15, Galatasaray da yüzde 14'lük oranla dördüncü ve beşinci sırada yer buldu.

Passolig Taraftar Kart Ligi'nde ise Galatasaray 1 milyon 42 bin kart ile ilk sıradaki yerini korudu. Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray'ı 960 bin 493 kartla takip etti. Beşiktaş 786 bin 561 kart sayısıyla üçüncü basamakta yer aldı. Kadın taraftar sayısında bu sezon zirvede yer alan Trabzonspor ise 294 bin 160 ile dördüncü sırada bulunuyor.

Tribünlerdeki kadın taraftar oranı şöyle;

1-Trabzonspor: %18

2-Beşiktaş: %17

3-Göztepe: %16

4-Fenerbahçe: %15

5-Galatasaray: %14

6-Aytemiz Alanyaspor: %13

7-Medipol Başakşehir: %12

8-Antalyaspor: %12

9-Çaykur Rizespor: %11

10-Yukatel Denizlispor: %10

11-Gençlerbirliği: %10

12-Gaziantep FK: %9

13-Kasımpaşa: %8

14-İstikbal Mobilya Kayserispor: %8

15-Demir Grup Sivasspor: %8

16-MKE Ankaragücü: %7

17-İttifak Holding Konyaspor: %7

18-Btc Turk Yeni Malatyaspor: %6