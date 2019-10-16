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Tribünde gördükleri yetişkin film yıldızına tepki gösterdiler!

Miami Dolphins ile Washington Redskin takımları arasında oynanan Amerikan futbolu maçında Miamili alkollü bir taraftar, yetişkin film yıldızı Valentina Jewels'ı tribünde görünce tepki gösterdi ve erkek arkadaşına saldırdı.

16.10.2019 21:24

Florida'da oynanan Miami Dolphins- Washington Redskin maçında ilginç bir olay yaşandı. Miami'yi desteklemek için tribüne giden yetişkin film yıldızı Valentina Jewels, hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Elinde alkollü içecek olan bir taraftar, önce Jewels'a hakaret etti ardından da 21 yaşındaki ismin sevgilisinin üstüne yürüdü.

NEDEN HAKARET ETTİĞİ BİLİNMİYOR

Gerginliği sağduyulu taraftarlar engellerken, alkollü taraftarın Jewels'a neden hakaret ettiği bilinmiyor. Jewels'ın Instagram'da yaklaşık 180 bin takipçisi bulunuyor.

Tribünde gördükleri yetişkin film yıldızına tepki gösterdiler!

Washington, Miami, Spor

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