Haberler » Güncel » Tribünde kalp krizi geçiren altyapı sorumlusu kurtarılamadı

Tribünde kalp krizi geçiren altyapı sorumlusu kurtarılamadı

Tribünde kalp krizi geçiren altyapı sorumlusu kurtarılamadıBARTIN'da, Bölgesel Amatör Ligi maçını tribünden izlerken kalp krizi geçiren, Karadeniz Ereğli Belediyespor'un altyapı sorumlusu Zafer Men (44), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

13.10.2019 18:32
Tribünde kalp krizi geçiren altyapı sorumlusu kurtarılamadı
BARTIN'da, Bölgesel Amatör Ligi maçını tribünden izlerken kalp krizi geçiren, Karadeniz Ereğli Belediyespor'un altyapı sorumlusu Zafer Men (44), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Bölgesel Amatör Ligi'nde mücadele eden Bartınspor ile Çilimli Belediyespor, bugün Atatürk Şehir Stadı'nda karşı karşıya geldi. Maçı takip etmek için Bartın'a gelen Ereğli Belediyespor'un altyapı sorumlusu Zafer Men, maraton tribünündeki yerini aldı. Maçın başlamasına dakikalar kala Men'in nefes almakta güçlük çektiğini fark eden taraftarlar, sağlık ekibi çağrılmasını istedi. Bu sırada aynı tribünde bulunan özel diyaliz merkezinde görevli Dr. Levent Gülbezer, Men'in kalp krizi geçirdiğini anlayıp, kalp masajı yaptı. Men, ilk müdahalesinin ardından taraftarlar ve sağlık ekiplerince ambulansa taşındı. Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Zafer Men, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Tribünde kalp krizi geçiren altyapı sorumlusu kurtarılamadı

Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:10 Antalya'da hafriyat ve sera atıklarının döküldüğü alanda yangın
19:10 İYİ Parti heyeti Akçakale'de
19:09 Düğün konvoyundaki tır, otomobile çarptı: 3 yaralı
19:07 Tel Abyad ilçe merkezi terörden kurtarıldı (2)
19:04 Tel Abyad ilçe merkezi terörden kurtarıldı (3)
19:03 - TBMM Başkanı Şentop: "Arakan'da barış ancak topraklarını terk eden Rohingyaların geri dönmeleri...
19:02 - Sevinç gözyaşları ile Tel Abyad'daki evine döndü
13.10.2019 19:11:52