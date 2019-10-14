Haberler » Güncel » Tribünde kalp krizi geçiren altyapı sorumlusunun cenazesi defnedildi

Tribünde kalp krizi geçiren altyapı sorumlusunun cenazesi defnedildi

Bartın'da Bölgesel Amatör Lig maçını tribünde izlediği sırada geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Ereğli Belediyespor altyapı sorumlusu Zafer Men, memleketi Zonguldak'ta son yolculuğa uğurlandı.

14.10.2019 14:00Tribünde kalp krizi geçiren altyapı sorumlusunun cenazesi defnedildi
Bartın'da Bölgesel Amatör Lig maçını tribünde izlediği sırada geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Ereğli Belediyespor altyapı sorumlusu Zafer Men, memleketi Zonguldak'ta son yolculuğa uğurlandı.
Yakınları tarafından morgdan alınan Men'in (44) cenazesi, Bağlık Mahallesi'ndeki Hatip Camisi'ne getirildi. Burada Men'in yakınları taziyeleri kabul etti.
Men'in cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Şehir Mezarlığı'na defnedildi.
Cenaze törenine Zafer Men'in ailesi, ilçe protokolünün yanı sıra sporcular ve vatandaşlar katıldı.
Ereğli Belediyespor'un altyapı sorumlusu Men'in, Ereğli Belediyespor ile Bartınspor'un 20 Ekim'de oynayacağı maçla ilgili notlar almak üzere Bartın'a gittiği öğrenildi.

Ereğli Belediyespor, Kalp Krizi, Zonguldak, Bartın, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:21 - Bakü'de Türk Kültür ve Miras Vakfının Genel Merkezi açıldı
15:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü
15:20 CHP'li Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma
15:14 Yazarlardan fuara tam not
15:15 Hayatını kaybeden itfaiyeci dualarla uğurlandı
15:20 'Tek yol, tek kuşak projesi' bu kongrede konuşulacak
15:19 Otomobilin tekerlek boşluğa giren yavru kediyi itfaiye kurtardı
14.10.2019 15:22:54