Adana
'da oynanan 3. Lig maçında, dengesini kaybederek tahta tribünden düşen taraftar ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, TFF 3. Lig takımlarından Kozanspor ile Fatsa Belediyespor arasında Kozan İsmet Atlı Stadı'nda oynanan maç sırasında, taraftarlardan Mustafa Karamir (49), dengesini kaybederek tahta tribünden düştü.
Başından aldığı darbeyle ağır yaralanan Karamir, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Kozan Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.