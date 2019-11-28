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Tribünler boş kaldı

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Slovan Bratislava'yı konuk ettiği mücadelede tribünler boş kaldı.

28.11.2019 21:30 | Son Güncelleme: 28.11.2019 21:30Tribünler boş kaldı
'ın UEFA Ligi'nde Slovan 'yı konuk ettiği mücadelede tribünler boş kaldı. Siyah-beyazlıların üst tura çıkma şansı kalmaması, tribünlere de yansıdı.
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Slovan Bratislava ile karşı karşıya geldiği mücadelede tribünlerin de büyük bölümü boş kaldı. Siyah-beyazlıların grupta oynadığı ilk 4 maçta puan alamaması sonrasında üst tura çıkma şansını kaybetmesi, taraftarların maça gelmemesinde büyük etken olurken, aynı zamanda karşılaşmanın hafta içi oynanması ve havanın da soğukluğu, tribünleri doldurmadı.
(İHA)

Bratislava, Beşiktaş, Avrupa, Güncel

Kaynak: İHA

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