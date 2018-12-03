Tribünlerde Ersun Yanal Sesleri

Fenerbahçe
, Kasımpaşa
ile 2-2 berabere kalmasının ardından sarı-lacivertli tribünlerden Ersun Yanal
sesleri yükseldi. Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe'nin Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalmasının ardından tribünlerden Ersun Yanal sesleri yükseldi. Kale
arkasından başlayan tezahüratlar tüm stada yayılırken sarı-lacivertli taraftarlar takımın başında Ersun Yanal'ı görmek istediklerini dile getirdi.
HARUN'DAN 10. PENALTI KURTARIŞI Fenerbahçeli Harun Tekin
, karşılaştığı son 23 penaltının 10'nunu kurtarmayı başardı. Fenerbahçe'de sezon başında Bursaspor
'dan transfer olan Harun Tekin kurtardığı penaltılar ile adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz hafta Trabzonspor
karşısında Rodallega'nın penaltısını kurtaran Tekin, kurtardığı penaltılara Kasımpaşa karşısında da bir yenisini ekledi. 7. dakikada Isla'nın eline çarpan top sonrasında hakem Yaşar Kemal Uğurlu
penaltı noktasını göstermiş ve topun başına Diagne geçmişti. Diagne'nin penaltısını kurtarmayı başaran Harun Tekin, 23 kez karşılaştığı penaltı pozisyonlarının 10'nunu kurtarmasını bildi.
(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin
Topaloğlu/İHA)
Harun Tekin,Kasımpaşa,Fenerbahçe,Ersun Yanal
03 Aralık 2018 Pazartesi 22:51