Tribünlerden Ambulans Çağrısı

Kaynak: İHA

Fenerbahçeli taraftarlar, fenalaşan bir taraftar için tribüne sağlık görevlilerini çağırdı.Süper Lig'de oynanan Medipol Başakşehir-Fenerbahçe maçının 9. dakikasında sarı-lacivertli taraftarlar tribünlerde "Ambulans" tezahüratlarına başladı. Fenerbahçeli bir taraftarın fenalaşmasından dolayı sağlık görevlilerini tribüne çağıran Fenerbahçeli taraftarlar daha sonra görevlilere alkışlarla teşekkür etti. Fenalaşan taraftarı sağlık görevlileri tribünden çıkartıp ambulansa götürdü. - İSTANBUL