Tribünlerden Oğuzhan'a Tepki

Beşiktaş- Sivasspor
karşılaşmasının 53. dakikasında yaptığı hatalı pasla siyah-beyazlıların 2-1 geriye düşmesine neden olan Oğuzhan'a tribünler tepki gösterdi.
Beşiktaş-Sivasspor karşılaşmasının ikinci yarısında dakikalar 53'ü gösterdiğinde yaptığı hatalı pas sonrasında topu Emre'ye kaptıran Oğuzhan Özyakup
, Emre'nin bu pozisyonda gol atması sonrasında tribünler tarafından ıslıklandı. Top ayağına her geldiğinde tribünler tarafından ıslıklanan Oğuzhan Özyakup'u Teknik Direktör Şenol Güneş
57. dakikada oyundan aldı. Oyundan çıktığı anda da ıslıklanan Oğuzhan, yerini Mustafa Pektemek
'e bıraktı. - İSTANBUL
Oğuzhan Özyakup,Beşiktaş,Sivasspor
11 Kasım 2018 Pazar 21:58