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Tribünlerden Sergen'e: "Takımı ayağa kaldır"

Beşiktaş-Yeni Malatyaspor karşılaşmasının 41. dakikasında siyah-beyazlı tribünler oyunun çok sık durması üzerine Sergen Yalçın'a çağrıda bulunarak, "Sergen takımı ayağa kaldır" tezahüratı yaptı.

15.12.2019 19:50 | Son Güncelleme: 15.12.2019 19:55Tribünlerden Sergen'e:
Beşiktaş-Yeni Malatyaspor karşılaşmasının 41. dakikasında siyah-beyazlı tribünler oyunun çok sık durması üzerine Sergen Yalçın'a çağrıda bulunarak, "Sergen takımı ayağa kaldır" tezahüratı yaptı.

Beşiktaş-Yeni Malatyaspor karşılaşmasının 41. dakikasında Beşiktaş tribünleri, oyunun çok sık durması üzerine tepki gösterdi. Sergen Yalçın'a seslenen tribünler "Sergen takımı ayağa kaldır" diye tempo tutarken, Sergen Yalçın'ın da oyunun çok sık durmasına sinirlenmesi dikkatlerden kaçmadı. Bu dakikada yerde kalan Chebake, sağlık ekibinin talimatı sonrasında oyundan alınırken, bu futbolcunun yerine Özer Özdemir oyuna dahil oldu. Sahanın kenarına gelen ve tedavisi devam eden Chebake'nin taraftarla olan diyaloğu da dikkat çekti. Bir taraftarın kendisine tepki göstermesi sonrasında oyundan alındığını işaret eden Chebake, daha sonra sekerek yedek kulübesine geldi. - İSTANBUL

Yeni Malatyaspor, Sergen Yalçın, Beşiktaş, Spor

Kaynak: İHA

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