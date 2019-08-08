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Triko atölyesinde çıkan yangın korkuttu

Gaziantep'te bir triko atölyesinde çıkan yangın korkuya neden olurken, itfaiyenin zamanında müdahalesiyle yangın kontrol altına alınıp, söndürüldü.

08.08.2019 08:11 Triko atölyesinde çıkan yangın korkuttu
Gaziantep'te bir triko atölyesinde çıkan yangın korkuya neden olurken, itfaiyenin zamanında müdahalesiyle yangın kontrol altına alınıp, söndürüldü.

Yangın, gece geç saatlerde Şahinbey ilçesine bağlı Tekstilkent Mahallesi'nde çıktı. 26 sokak içerisinde bulunan bir triko atölyesinden dumanların yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına zamanında müdahale ederek, yangını kontrol altına aldı. Büyük çapta hasar oluşan atölyede soğutma çalışması sürerken, yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

20 kişinin çalıştığı atölyedeki yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - GAZİANTEP

Tekstilkent, Gaziantep, Şahinbey, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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