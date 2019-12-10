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Triko Mısırlı'dan, Stil Sahibi Bir Sonbahar/Kış Koleksiyonu

1951 yılından bu yana zanaat ile işlenmiş ürünleri ve sadık müşteri kitlesi ile adından söz ettiren Triko Mısırlı'nın yeni Sonbahar/Kış koleksiyonu, markadaki istikrarlı çizginin devamının yanı sıra, değişim rüzgarlarının da ilk sinyallerini veriyor.

10.12.2019 15:44 | Son Güncelleme: 10.12.2019 16:18ilandırTriko Mısırlı'dan, Stil Sahibi Bir Sonbahar/Kış Koleksiyonu

Yeni koleksiyonda hem sadık müşterisini yine çok mutlu edecek klasik çizgileri içeren twin-set, hırka ve ceket modelleri ile birlikte, marka bu sene özgün serileri ile kendini güncellemeyi ve farklı çizgileri içinde barındırmayı başarıyor.

Klasik ve bir yandan da özgün detaylar barındıran, stil sahibi modeller koleksiyonda göz dolduruyor. Örneğin gerçek hayatta İngiliz Kraliyet Ailesi'nden Kate Middleton ve Meghan Markle gibi aile üyelerinin de günlük resmi ziyaretlerinde sıklıkla tercih ettiği bir stil olan haute bourgeois ceketler ve eteklerin tarzındaki modeller koleksiyonda yerini alıyor.

Bunun yanı sıra marka, özel serisi olan "Mısırlı Limited Edition" koleksiyonunu güncel çizgisi ile müşterileriyle bu sene yeniden buluşturuyor. Bu seride, trend ve modern tarzda ama kesinlikle özgün giyinmeyi seven kadınlara, farklı ve güçlü alternatifler sunuyor.

Yeni serileri bünyesine katarak büyüyen ve gelişen marka daha uzun yıllar "nesiller boyu Mısırlı" kalite çizgisinden ödün vermeden ilerleyeceğini şimdiden gösteriyor.


Kate Middleton, Meghan Markle, Advertorial

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