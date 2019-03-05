Trikonun Eklektik Oyunlarına Davetlisiniz

Tüm moda severlerin ve sektör profesyonellerinin yakın takibinde olan etkinliğin tek triko tasarımcısı Önder Özkan, 22 Mart Cuma günü Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde gerçekleşecek defile ile Sonbahar/Kış 2019-20 koleksiyonunu tanıtacak. Bu yıl 13'üncüsü düzenlenecek etkinlikte ilhamını Çağdaş Türk Resminden alan Özkan trikoları yenilikçi doku oyunlarıyla birleştiriyor. Koleksiyonunu kendi tasarladığı triko aksesuarlar ile de bütünleştirerek 'Eklektik Oyunlar' ismini verdiği konsept ile izleyenleri büyülemeye hazırlanıyor.

Türkiye'nin önde gelen moda tasarımcılarını, hazır giyim markalarını ve ilgililerini bir araya getirerek, modayı tek bir çatı altında toplayan 'Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul' kentte moda rüzgârı estirmeye hazırlanıyor. Miami Uluslararası Moda Haftasında "Yılın Gelecek Vadeden Moda Tasarımcısı" ödülünü alan Önder Özkan da bu önemli organizasyonda yerini alıyor.

Her koleksiyonun bir oyun, bir doğum olduğunu belirten, triko üzerine yaptığı tasarımlar ile adından söz ettiren Özkan "Her koleksiyonda ruhumdaki kadın yeni ve farklı olanı istiyor. Bazen çarpıcı, bazen durağan ama çoğu zaman eklektik ve modernist. Sokak giyimine alternatif triko ile daha modern bir imaj çizmeyi amaçladığım koleksiyonumu izlerken kendinizden izler bulacaksınız" dedi.

Kaynak: Bültenler