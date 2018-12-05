"TRİO-ÜÇLÜ" Sergisi Antik Cisterna'da

Sergide yer alan üç kadın sanatçı, Çiğdem Yaşa, Hazan Yaprak ve Nazmiye Alkanat, her biri farklı tarzdaki eserlerle izleyiciye keyifli bir karma sergi sunuyor.

Kendi gerçeğini yaratmak amaçlı başladığı sanat serüveninde mantığı geri plana itip hayal gücünü üretime dönüştüren Çiğdem Yaşa, sınırsız hayal gücü dünyasında kendi arayışını gerçeğe dönüştürürken resimlerinde varoluş çabasını akıl ve mantığın kontrolünden çıkarıp tuvale aktarıyor. Aklın ve mantığın kalıplaşmış denetiminden uzaklaşma çabasında olan sanatçı bilinçaltı dünyasını farklı bir tarzda bizlere sunuyor.

Kadın olgusunu farklı bir bakış açısıyla sergiye taşıyacak olan sanatçı Hazan Yaprak, oluşturduğu "Woman" serisiyle bu üçlü sergide yer alacak. Farklı malzemeler ile oluşturulan, oldukça baskın renkleri kâğıt üzerinde kumaş ve kağıt parçaları ile buluşturarak kolaj oluşturan bu renkli çalışmalar, kadının kendi iç dünyasındaki hayal gücünü kavramsal bir çerçevede izleyiciyle buluşturuyor. Üç boyutlu çalışmalar yapan heykel sanatçısı resim tekniğinin dışına çıkarak kendi bakış açısını kâğıt üzerine taşıdığı bu özgün sergide, izleyiciye farklı bir lezzet sunuyor.

Kullandığı her boya parçasını birer veri olarak kabul ederek tuvale aktaran Nazmiye Alkanat, görsel imgeleri kendi alanının dışına çıkarıp zemine yerleştiriyor. Nesneleri kendi süzgecinden geçirerek siyah beyaz fon üzerinde renklendirip dokuya dönüştüren sanatçı çalışmalarında boyaları, fırçanın sıkışmış alanından çıkarıp kendi yorumu ile büyülü bir doku halinde izleyiciye aktarıyor.

Çiğdem Yaşa, Hazan Yaprak ve Nazmiye Alkanat, kendi iç dünyalarında oluşturdukları eserleri kendilerine özgün sanatsal bakış açılarıyla tuvalden izleyiciye aktardılar. Bu renkli "trio" sergisi 24 Aralık'a kadar Antik Cisterna Salonunda sizleri bekliyor.