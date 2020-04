Trios Modu, Call of Duty: Warzone'a Geri Dönüş Yaptı

Kaynak: Tamindir

Trios modu, Quads modunun getirilmesi ile herhangi bir gerekçe gösterilmeksizin Call of Duty: Warzone'un Battle Royale içeriğinden kaldırılmıştı. Ancak bugünün erken saatlerinde yayınlanan güncelleme ile geri getirildi. Artık üç arkadaşınız ile oynamaya devam edebileceksiniz.Oyuncuların büyük ilgisinin artarak devam ettiği Call of Duty: Warzone için, bu hafta başlayan üçüncü sezon kapsamında yeni içerikler gelmeye devam ediyor. Mesela Battle Royale için Quads modu bunlardan bir tanesi oldu.Warzone Trios modu duyurulduQuads modu bildiğiniz gibi Trios modunun yerine getirildi. İşin ilginç yanı şu ki yeni sezonun güncelleme notlarında böylesi bir durumdan bahsedilmemişti. Trios modunun kalkması elbette dezavantaj teşkil edebiliyor. Malumunuz en fazla üç kafadar Quads moduna girdiğiniz zaman, oyun grubunuza rastgele bir kişiyi daha ekliyor. Ne var ki bu kişi oyunun ortasında çıkarsa, otomatik olarak dört kişilik diğer mangalara karşı zor durumda kalabiliyorsunuz.Yaşanan bu değişimin nedenine dair ne Activision ne de Infinity Ward tarafından bir açıklama yapılmış değildi ama oyuncuların olumsuz yöndeki yoğun tepkilerinden sonra, Trios modu geri getirildi.Bugünün erken saatlerinde Twitter üzerinden yeni bir paylaşım yapan Infinity Ward, Trios modunun geri getirildiğini müjdeledi. PC, PlayStation 4 ve Xbox One kullanıcılarının tek yapması gereken, son yayınlanan güncellemeyi indirip kurmaları olacak.??A playlist update is rolling out now across all platforms! We've added BR Trios back into #Warzone!??— Infinity Ward (@InfinityWard) April 10, 2020Şu an için geriye kalan tek eksik ise Duos modu. Bugün sizlerle paylaştığım haberimde de bahsettiğim üzere bu mod, resmi internet sayfasında anlık olarak beliren reklam görseli ile ortaya çıkmıştı. Verilen detaya göre Duos, bu sezon ile Battle Royale'a eklenecek ama şu an için herhangi bir tarih verilmiyor.