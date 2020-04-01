TROD Başkanı Anacak: "Onkoloji personeli Kovid ünitelerinde görevlendirilmemeli"

Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği (TROD) Başkanı Prof. Dr. Yavuz Anacak, kanser hastalarının tedavisiyle ilgilenen onkoloji personelinin Kovid ünitelerinde görevlendirilmesi ve Kovid pozitif hastalarla temasının bu hastalığın ölümcül seyredebileceği kanser hastalarına bulaş riski doğurduğunu belirterek, "Kanser hastalarının güvenliği ve tedavilerin aksamaması için onkoloji personelinin Kovid ünitelerinde ya da hastanenin başka birimlerinde görevlendirilmesi uygulamasından vazgeçilmelidir." ifadelerini kullandı.Prof. Dr. Anacak, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de her yıl yaklaşık 200 bin kişiye kanser tanısı konulduğunu, Sağlık Bakanlığı genelgesi ile salgın sürecinde de bu hastaların tedavilerine devam edileceğinin bildirildiğini aktardı.Dernek olarak bu kararı desteklediklerini vurgulayan Anacak, salgın nedeniyle hiçbir kanser hastasının tedavisinin aksamaması, tüm radyoterapi merkezlerinin hizmet vermeye devam etmesi, hiçbir radyasyon onkolojisi merkezinin Kovid-19 pozitifliği nedeniyle kapatılmaması ya da yeni hasta kabulünü durdurmaması gerektiğini kaydetti.Anacak, derneğin ve tüm merkezlerin kanser hastalarını evde, hastanede ve tedaviye gelirken Kovid-19 enfeksiyonuna karşı alınması gereken korunma önlemleri hakkında bilgilendirdiğine değinerek, radyasyon onkolojisi merkezlerinde hastaların, hasta yakınlarının ve görevli personelin korunmasına yönelik her türlü önlemin de alındığını bildirdi.Sağlık Bakanlığı genelgesi ile hastanelerdeki tüm hekimlerin dönüşümlü olarak koronavirüs ünitelerinde görevlendirildiğini belirten Anacak, "Fakat kanser hastalarının tedavisiyle uğraşan onkoloji personelinin Kovid ünitelerinde görevlendirilmesi ve Kovid pozitif hastalarla teması bu hastalığın ölümcül seyredebileceği kanser hastalarına bulaş riski doğurmaktadır. Kanser hastalarını bu enfeksiyondan korumak önceliğimiz olmalıdır. Onkoloji personelinin Kovid ünitelerinde görevlendirilmesi, kesintisiz devam etmesi gereken radyoterapi ve kemoterapi tedavilerinin aksamasına da yol açacaktır. Kanser hastalarının güvenliği ve tedavilerin aksamaması için onkoloji personelinin Kovid ünitelerinde ya da hastanenin başka birimlerinde görevlendirilmesi uygulamasından vazgeçilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA