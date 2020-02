TROD Başkanı Anacak: "Önlemler alındığında kanserlerin üçte biri önlenebiliyor"

Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği (TROD) Başkanı Prof. Dr. Yavuz Anacak, gerekli önlemler alındığında kanserlerin üçte birinin önlenebileceğini ve kanserin neden olduğu ekonomik kayıpların aşağıya çekilebileceğini belirtti.

Anacak, 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, her yıl dünyada 18 milyon kişinin kanser tanısı aldığını ve 10 milyona yakın kişinin kanser nedeniyle yaşamını yitirdiğini kaydetti.

"Çağın hastalığı" olarak da nitelendirilen kanserin, tüm ölüm nedenleri arasında kardiyovasküler hastalıklara bağlı ölümlerin ardından ikinci sırada yer aldığına değinen Anacak, dünyadaki kanserlerin yüzde 70'inin gelişmekte olan ülkelerde ortaya çıktığını, sağlık sistemlerindeki yetersizlikler ve sosyoekonomik nedenlerle kanserden ölümlerin büyük çoğunluğunun bu ülkelerde meydana geldiğini anlattı.

Anacak, kanserin neden olduğu hastalık ve ölümlerin yanı sıra dünya ekonomisine önemli maliyet yüklediğini belirterek, şu bilgileri verdi:

"Dünyada kanserin tarama, tanı ve tedavisi için harcanan bütçenin yıllık 1,16 trilyon dolar olduğu hesaplanıyor. Bu maliyetin çok büyük kısmı, kanserin tedavisi için kullanılmakta, oysa toplumdaki yaygın kanının aksine kanser önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık. Gerekli önlemler alındığında kanserlerin üçte birinin önlenebileceğini biliyoruz. Kanserin önlenmesi, tanısı ve tedavisi için ayrılan kaynaklar iyi kullanılırsa her yıl 3,7 milyon ölümün önüne geçebiliriz, kanserin neden olduğu ekonomik kayıpları da aşağıya çekebiliriz. Bunun da yolu, öncelikle sağlıklı beslenme ve sağlıklı bir yaşam ortamı, erken tanı ve başarısı kanıtlanmış uygun tıbbi tedaviden geçiyor."

Türkiye'de her yıl 210 bin kişinin kanser tanısı aldığına ve 116 bin kişinin kanser nedeniyle yaşamını yitirdiğine dikkati çeken Anacak, kanserin önde gelen nedenlerini "sigara", "alkol kullanımı", "çevresel kirleticiler" ve "beslenme" olarak sıraladı.

Anacak, tütün, tütün ürünleri ve alkol kullanımında son yıllarda uygulanan yüksek vergiler, kapalı ve toplu yaşam mekanlarında tütün ürünleri kullanımın yasaklanması gibi adımların olumlu olduğunu, ancak endüstriyel kirleticilerle mücadelenin henüz yeterli sayılamayacağını ifade etti.

Son 20 yılda Türkiye'de obezitenin önemli bir sorun haline geldiğine işaret eden Anacak, kanserin yanı sıra kardiyovasküler hastalıklardan ortopedik bozukluklara kadar pek çok tıbbi sorunun ana nedenlerinden biri olarak obeziteyle mücadelenin Türkiye'nin sağlık gündeminde ön planda olması gerektiğinin altını çizdi.

Anacak, kansere karşı mücadelede ön saflarda yer alarak kanserden korunma, erken tanı ve kanser tedavisi konusunda üzerine düşen görevleri yapmaya hazır olan Türk Radyasyon Onkolojisi Derneğinin, sağlık yetkililerini, sağlık çalışanlarını ve tüm vatandaşları kansere karşı birlikte mücadeleye çağırdığını aktardı.

Kaynak: AA