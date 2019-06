Troia Festivali için seçilen afişe eleştiri

ÇANAKKALE Belediyesi tarafından bu yıl 56'ncı kez düzenlenecek Uluslararası Troia Festivali'nin afişi belli oldu. Afişte yer alan Troia Atı'nın tasarımı, sosyal medyada tartışma konusu oldu.Çanakkale Belediyesi, bu yıl 56'ncısı düzenlenecek Uluslararası Troia Festivali duyurularında kullanılacak afişin belirlenmesi için yarışma düzenledi. Jüri üyeleri Atilla Akın, Ateş İlyas Başsoy, Nadir Çakır, Ali Gürevin, Enver Yılmaz, Blagoy Toprakidis ile Öğr. Gör. Özlem Uyan'ın değerlendirmeleri sonucu, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisi Ahmet Berkin Ay'ın tasarımı birinci seçildi. Birinci seçilen afişin üzerindeki Troia Atı tasarımları ise tartışma konusu oldu. Sosyal medyada, afişteki Troia Atı, şekli ve duruşu nedeniyle pek çok kullanıcıdan olumsuz tepki aldı. Afişi beğenenler de oldu.'AFİŞİ ELEŞTİRME HAKKIM YOK'Tartışılan afiş ile ilgili düşüncelerini açıklayan Çanakkale Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan, "Öncelikle bu bir festival afişi. İçinde ironi de olması lazım. Yani bizim klasik afişlerimiz var. Yıllardan beri atımız var, kuşumuz var, bir de zeytin dalımız var. Biz bu kompozisyonlar üzerinden hep düzenliyoruz. Mesela geçen seneki afiş de güzeldi. Savaş miğferi ters döndürülmüş ve oradan barış kuşları çıkıyordu. Ben de sadece afişi beğenip ya da beğenmeme noktasında olabilirim. Afişi eleştirmeye hakkım yok. Çünkü bu bir eser sonuçta. Bir tasarımcının fikir hakkı var, burada biz ona bir şey diyemeyiz. İkincisi, bunu ben seçmedim. Heyet var ve bu heyet de herhangi bir heyet değil. 'Biz bunu oy birliği ile seçtik' dediler. Değişik bir açıdan cesaretle bir tasarım yapmış dediler. Kuş var, at da var, fakat orada biraz ironi var. Atta bir hile var ya, at da bizim atımız değil aslında. Konumuz at da, at bizim değil. At bize yabancı, bizi kandıramaz. Cilve yapıp Troia'nın içine giriyor ve Troia'yı öyle alıyor. Ben öyle algıladım ve bu kendi yorumum. Bu çizim amacına ulaştı. Çünkü sosyal medyada eleştiri olarak yerini aldı. Amacına ulaştı. Bunu beğenmeyebilirsin. Her yaptığımız beğenilecek diye bir kaide yok. Ama o çizere de saygı göstereceksiniz. O da öyle yorumlamış" dedi.'GÜNÜMÜZ DÜNYASINA AYAK UYDURMUŞ BİR TROİA ATI VAR'Uluslararası Troia Festivali'nin afişinin tasarım birincisi Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisi Ahmet Berkin Ay ise "Troia Atı çok güçlü bir sembol ve bana göre savaşı temsil ediyor. Karşımızda, benim tasarladığım afişte, günümüz dünyasına ayak uydurmuş bir at var. Tehditkarlığını ve hırçınlığını bir kenara bırakmış, barış güvercinine arkadaşlık ediyor, ona havalı savaş hareketlerini gösteriyor. Eski günleri hatırlayıp, anıyorlar. Afişin hikayesi bu. Troia Atı'nın heybetli duruşundan ziyade daha oval formları kullandım ki ihtiyacımı karşılasın. Göze hitap eden işlerde oval formlar gözü rahatsız etmez. Duruş pozisyonu da belirli bir dövüş sanatının figürleri değil, içinden geldiği gibi dans eden bir Troia Atı. Günümüz dünyasındaki Troia Atı katılığını aşmış, istediği gibi davranan bir at. Tarihte Troia Atı'nın cinsiyeti ne diye geçiyor, ya da geçiyor mu ben bilmiyorum. Daha feminen ve zarif bir duruşu, evet var. Ayrıca feminen bir duruşu olabilir, dişi de olabilir, ne sakıncası var ki" diye konuştu.

