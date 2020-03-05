Troll: Kuyruklu Macera Filmi

Rengarenk saçlı trolllerin hikayesini ele alan animasyon türündeki film
in yönetmeni Mike Mitchell. Filmin açıklanan başrolünde son dönemin yükselen yıldızlarından Anna Kendrick ve ünlü şarkıcı ve oyuncu Justin Timberlake yer alıyor. Senaryo ise Jonathan Aibel, Glenn Berger ve Erica Rivinoja'ya ait. Poppy, güçlerini daima umutsuz olan Branch ile birleştirir ve kendisini bildiği tek dünyadan çok uzaklara taşıyan destansı bir maceraya atılır. Arkadaşlarını, kötü Bergen’in pençelerinden ve onların lideri Kral Gristle’ın elinden kurtarmak için cesaret isteyen bu zorlu görevi tamamlamak zorundadır. Poppy’nin bu destansı macerası gücünü test edecek ve gerçek renklerini açığa çıkaracaktır.Yönetmen:
Kevin MunroeSenaryo:
Suzanne Bolch, Kristian KampFilmin Türü:
AnimasyonOrijinal Adı:
Troll: The Tale of a TailYapımcı Firma:
Sagatoon ASYapım Yılı:
2017Yapım Ülkesi:
NorveçOrijinal Dili:
İngilizceFilmin Süresi:
85 dk.Dağıtıcı Firma:
Bir FilmVizyon Tarihi:
17.04.2020 Troll: Kuyruklu Macera Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.