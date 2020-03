Troll: Kuyruklu Macera Filmi

Troll: Kuyruklu Macera Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

Rengarenk saçlı trolllerin hikayesini ele alan animasyon türündeki film in yönetmeni Mike Mitchell. Filmin açıklanan başrolünde son dönemin yükselen yıldızlarından Anna Kendrick ve ünlü şarkıcı ve oyuncu Justin Timberlake yer alıyor. Senaryo ise Jonathan Aibel, Glenn Berger ve Erica Rivinoja'ya ait. Poppy, güçlerini daima umutsuz olan Branch ile birleştirir ve kendisini bildiği tek dünyadan çok uzaklara taşıyan destansı bir maceraya atılır. Arkadaşlarını, kötü Bergen’in pençelerinden ve onların lideri Kral Gristle’ın elinden kurtarmak için cesaret isteyen bu zorlu görevi tamamlamak zorundadır. Poppy’nin bu destansı macerası gücünü test edecek ve gerçek renklerini açığa çıkaracaktır.Kevin MunroeSuzanne Bolch, Kristian KampAnimasyonTroll: The Tale of a TailSagatoon AS2017Norveçİngilizce85 dk.Bir Film17.04.2020