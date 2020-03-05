Troller Dünya Turu Filmi

Troller Dünya Turu Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.

Poppy ve Branch, kendilerinin dünya üzerindeki altı ayrı troll kabilesinden birinin üyesi olduklarını öğrenirler. Her bir kabile de funk, country, tekno, klasik müzik, pop ve rock gibi müzik türlerini temsil ediyordur. Hard-rock grubun üye olan Queen Barb babası King Trash'in yardımıyla, diğer tüm müzik türlerini yok etmek istiyordur. Böylece tüm dünyaya rock müzik hakim olacaktır. Dünyanın kaderi tehlikeli ellerde olup Poppy ve Branch'in birkaç arkadaşlarını yanlarına alarak Queen Barb'a karşı savaşmaları gerekecektir.Walt Dohrn, David P. SmithJonathan Aibel, Glenn BergerAnimasyonTrolls World TourDreamWorks Animation2020ABDİngilizceUIP Türkiye15.05.2020