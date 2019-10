"Trombozda hareketsiz olanlar risk altında"

Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği ile Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği, kan pıhtılaşma sorununa dikkati çekmek amacıyla Galata Kulesi'nde etkinlik gerçekleştirdi.

Etkinlik kapsamında Taksim'deki Odakule'de toplanan dernek üyeleri ve gönüllüler, üzerlerinde "Pıhtı için hareket et, dans et" sloganının yazılı olduğu tişörtler ve ellerinde risk faktörlerinin anlatıldığı dövizlerle Galata Kulesi'ne kadar yürüdü.

Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Tankut Akay, yaptığı açıklamada, 13 Ekim Dünya Tromboz günü dolayısıyla "Pıhtı için hareket et, dans et" sloganıyla etkinlik düzenlemek istediklerini ancak Barış Pınarı Harekatı dolayısıyla sadece broşür dağıtıp, halkı bilgilendireceklerini söyledi.

Atay, pıhtılaşmanın 37 saniyede bir kişinin ölümüne neden olduğunu vurgulayarak, "Her 4 kişiden birinin ölümünden sorumlu olan bir hastalıktan bahsediyoruz. Tromboz, öldürebilen ama önlenebilen bir hastalık. Bazı kişiler risk altında, hareketsiz kişiler, genetik yatkınlığı bulunanlar, sigara ve alkol kullananlar, hamileler, uzun yolculuk yapanlar. Kısaca hareketsiz olanlar risk altında." dedi.

Hayata hareket katmanın tromboz için en önemli önlem olduğunu dile getiren Atay, hastalığın tedavisi için de pıhtı önleyici ilaçlar olduğunu, pıhtının damardan temizlenebileceği teknolojinin bulunduğunu anlattı.

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneğinden Prof. Dr. Kürşat Bozkurt da 13 Ekim Dünya Tromboz Günü dolayısıyla pıhtılaşmaya dikkati çekmek için programı gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Bozkurt, uzun süre hareketsiz kalmak, sigara içmek, aşırı kilo gibi nedenlerin pıhtılaşma riskini arttığını ifade ederek, "Kan pıhtılaştığı zaman en önemli problemimiz, akciğere atıyor. Dünyada en sık ölüm nedenleri içinde 3 numara. Öncelikle kalp krizi 1 numara, ondan sonra ortaya çıkan sıklıkta şah damarından beyne atan pıhtılar." ifadesini kullandı.

Pıhtının hareketli bir yaşamla önlenebileceğini dile getiren Bozkurt, ileri yaşlıların, kanser hastalarının ve aşırı kiloluların hastalık konusunda dikkatli olması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA