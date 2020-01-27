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Tropikal Kelebek Bahçesi 11 Şubat'ta kapılarını ziyaretçilere açıyor

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından şehre kazandırılan ve içerisindeki düzenleme çalışmaları devam eden Tropikal Kelebek Bahçesi 11 Şubat 2020 tarihinden itibaren yeniden hizmet vermeye başlayacak.

27.01.2020 14:13 | Son Güncelleme: 27.01.2020 14:18Tropikal Kelebek Bahçesi 11 Şubat'ta kapılarını ziyaretçilere açıyor
'nın merkez İlçe Belediyesi tarafından şehre kazandırılan ve içerisindeki düzenleme çalışmaları devam eden Tropikal Kelebek Bahçesi 11 Şubat 2020 tarihinden itibaren yeniden hizmet vermeye başlayacak.

En son Şeb-i Arus döneminde Konya dışından, hatta yurt dışından gelenlerle birlikte yoğun bir ziyaretçi trafiğine şahit olan Tropikal Kelebek Bahçesi bir kez daha Konya'yı tercih eden misafirlere ev sahipliği yaptı. Yoğun ziyaretçi trafiğiyle 7 bin 600 metrekare alanda 150 türe ait 20 binden fazla tropikal bitki ve 45 türde binlerce kelebeğe doğal yaşam alanı sunan bahçe 1 milyon 500 bin ziyaretçi sayısına ulaştı.

Türkiye'de tek ve Avrupa'nın sayılı mekanlarından olan Tropikal Kelebek Bahçesi yoğun ziyaretçi trafiğine ve gelen misafirlerine yine en iyi hizmeti vermeye 11 Şubat Salı gününden itibaren tekrar devam edecek. - KONYA

Selçuklu, Konya, Güncel

Kaynak: İHA

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