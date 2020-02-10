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Tropikal Kelebek Bahçesi yenilenen yüzüyle kapılarını açıyor

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından kentte kazandırılan Tropikal Kelebek Bahçesi gerçekleştirilen tadilatın ardından yenilenen yüzüyle 11 Şubat Salı günü kapılarını ziyaretçilere açıyor.

10.02.2020 17:12 | Son Güncelleme: 10.02.2020 17:12Tropikal Kelebek Bahçesi yenilenen yüzüyle kapılarını açıyor
'nın merkez İlçe Belediyesi tarafından kentte kazandırılan Tropikal Kelebek Bahçesi gerçekleştirilen tadilatın ardından yenilenen yüzüyle 11 Şubat Salı günü kapılarını ziyaretçilere açıyor.

Selçuklu Belediyesi tarafından Konya'ya kazandırılan şehrin cazibe merkezlerinden olan ve ziyaretçilerin uğrak yeri haline gelen Tropikal Kelebek Bahçesi misafirlerine daha iyi hizmet edebilmek adına bakıma girmişti. Bakım ve düzenleme çalışmaları biten bahçe artık ziyaretçilerini bekliyor. Yılın her döneminde gerek yerli gerekse yabancı turistlerin ziyaret trafiğine şahit olan Tropikal Kelebek Bahçesi Konya'yı ziyarete gelen misafirlerine yenilenen yüzüyle hizmet vermeye devam edecek. Türkiye'de tek ve Avrupa'nın sayılı mekanlarından olan Tropikal Kelebek Bahçesi 7 bin 600 metre alanda 150 türe ait 20 binden fazla tropikal bitki ve 45 türde on bin kelebeğe doğal yaşam alanı sunan bahçe 1 milyon 500 bin ziyaretçi sayısına ulaştı.

Yenilenen yüzüyle ziyaretçilerin bir kelebeğin doğuş mucizesine tanıklık edeceği Tropikal Kelebek Bahçesi Pazartesi günü hariç sabah 09.00, akşam 17.00 saatleri arasında ziyarete açık. - KONYA

Selçuklu, Bahçe, Konya, Güncel

Kaynak: İHA

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