TROY logolu kart adedi 9 milyona ulaştı

Temmuz 2019 itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre TROY logolu kart adedi 2 katına çıkarak 9 milyona ulaştı. TROY'un Türkiye için projeler geliştirmeye devam ettiğini belirten BKM Genel Müdürü Dr. Soner Canko, bu kapsamda son olarak Attila Köksal ve yazar arkadaşları tarafından kaleme alınan 'Geleceğe Yatırım-Aileler İçin Tasarruf ve Yatırım Tavsiyeleri' kitabına destek verdiklerini söyledi.Finansal okuryazarlığı artırmak amacıyla birçok projeyi hayata geçiren TROY, bu çerçevede Attila Köksal'ın yanı sıra önemli yazarlar tarafından kaleme alınan 'Geleceğe Yatırım-Aileler İçin Tasarruf ve Yatırım Tavsiyeleri' kitabına da destek oldu."Finansal okuryazarlık, toplumun her kesimi tarafından benimsenmeli"BKM Genel Müdürü Dr. Soner Canko, kitabın tanıtım toplantısında yaptığı açıklamada, finansal erişim ve finansal okuryazarlığın, ekonomik ve toplumsal gelişmişliğin açık bir göstergesi olduğunu belirterek, "Finansal okuryazarlık, bireylerin finansal sisteme katılımlarını sağlayarak kaynak maliyetini düşürür, yatırımların ve istihdamın artmasının yanı sıra tasarruf bilinciyle daha istikrarlı bir ekonominin oluşmasını sağlar. Finansal okuryazarlığı toplumun her kesimine entegre etmek bu sebeple önem kazanıyor. Biz de BKM olarak kart kullanım bilincinin oluşturulmasına büyük önem veriyoruz. Hedefimiz, sistemin içinde henüz yer almayan yaklaşık 20 milyon kişiyi sistem içine almak. Bu sebeple gençlerin finansal okuryazarlığını geliştirmeye yönelik desteklediğimiz 'Geleceğe Yatırım, Yarının Büyükleri İçin Tasarruf ve Yatırım Tavsiyeleri' kitabının devamı niteliğindeki 'Geleceğe Yatırım-Aileler İçin Tasarruf ve Yatırım Tavsiyeleri' kitabını desteklemekten dolayı çok mutluyuz" dedi.Kart adedi 9 milyona ulaştıTürkiye'nin Ödeme Yöntemi TROY'un Temmuz 2019 itibarıyla 9 milyon kart adedine ulaştığını söyleyen Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdür Yardımcısı Cenk Temiz, "Temmuz sonu itibarıyla son bir yıllık dönemde TROY logolu kartlarla 143 milyon adet işlem gerçekleşti, işlem hacmi ise 36 milyar TL'ye ulaştı. TROY logolu kartların banka kartı adet pazar payı yüzde 5'tir. 2026 yılında kart adedinde yüzde 20 pazar payına ulaşmayı amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.TROY logolu kart sahiplerinin yüzde 74'ünün 35 yaş altı, öğrenci, ev hanımı, kamu ve özel sektör çalışanlarından oluştuğunu aktaran Temiz, bu kartlarla yapılan alışveriş işlemlerinin ise yüzde 70'inin 50 TL altı işlemlerden oluşturduğunu belirtti."Finansal okuryazarlığa ilişkin çalışmalarımıza devam edeceğiz"En önemli hedeflerinden birinin toplumun her kesiminde finansal okuryazarlığın artırılması olduğunu ifade eden Cenk Temiz, sözlerini şöyle tamamladı: "Bu hedef doğrultusunda TROY olarak geçtiğimiz yıl 4 şehirde KOBİ'lerle, 9 şehirde 14 farklı üniversitede öğrencilerle buluştuk ve finansal okuryazarlığı anlattık. Buna ek olarak Geleceğe Yatırım, Yarının Büyükleri İçin Tasarruf ve Yatırım Tavsiyeleri kitabını destekledik. İlerleyen dönemde de finansal okuryazarlığa ilişkin çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz"."Amacımız okuyuculara yaşam boyu tasarrufun önemini anlatmak"2014 yılında Hakan Osmanoğlu ile birlikte yazdıkları 'Geleceğe Yatırım, Yarının Büyükleri İçin Tasarruf ve Yatırım Tavsiyeleri' isimli ilk kitapta ergenlik çağındaki gençlerin yaşamları boyunca finansal konularda dikkat etmeleri gereken konuları kaleme aldıklarını hatırlatan Attila Köksal, "Dr. İlknur Üner, Alparslan Budak, Murat Ergin ve Hakan Osmanoğlu ile birlikte kaleme aldığımız 'Geleceğe Yatırım-Aileler İçin Tasarruf ve Yatırım Tavsiyeleri' isimli ikinci kitabımızda okuyucularımıza yaşam boyu tasarrufun ne denli önemli olduğunu anlatmaya ve emeklilikte rahat bir yaşam sürmek için neler yapmaları gerektiğini aktarmaya çalıştık. Vermek istediğimiz mesaj aslında oldukça basit. Tutumlu olun, yaşamınız boyunca harcamalarınıza dikkat edin, birikim yapın ve yaptığınız birikimleri değişik yatırım araçlarına yayarak uzun vadeli bir perspektif ile değerlendirin" diye konuştu.Son olarak Köksal, kitabın tüm gelirlerinin Darüşşafaka Cemiyeti'ne bağışlayacaklarını söyledi. - İSTANBUL