Troy'un kart sayısı temmuz'da dokuz milyona ulaştı

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdür Yardımcısı Cenk Temiz, ödeme yöntemi TROY'un kart sayısının Temmuz ayında 9.0 milyon adete yükseldiğini açıkladı.

TROY, finansal okuryazarlığı artırmak amacıyla gerçekleştirdiği projeler çerçevesinde Attila Köksal'ın yanı sıra başka yazarlar tarafından da kaleme alınan "Geleceğe Yatırım - Aileler İçin Tasarruf ve Yatırım Tavsiyeleri" kitabına destek oldu. Kitabın tüm gelirleri Darüşşafaka Cemiyeti'ne bağışlandı.

Temiz, "Temmuz sonu itibarıyla son bir yıllık dönemde TROY logolu kartlarla 143 milyon adet işlem gerçekleşti, işlem hacmi ise 36 milyar liraya ulaştı" dedi.

BKM Genel Müdürü Dr. Soner Canko, finansal okuryazarlığı toplumun her kesimine entegre etmeyi ve sistemin içinde henüz yer almayan yaklaşık 20 milyon kişiyi sistem içine almayı hedeflediklerini belirtti.

Kitabın yazarlarından Attila Köksal, "Dr. İlknur Üner, Alparslan Budak, Murat Ergin ve Hakan Osmanoğlu ile birlikte kaleme aldığımız Geleceğe Yatırım – Aileler İçin Tasarruf ve Yatırım Tavsiyeleri isimli ikinci kitabımızda okuyucularımıza yaşam boyu tasarrufun ne denli önemli olduğunu anlatmaya ve emeklilikte rahat bir yaşam sürmek için neler yapmaları gerektiğini aktarmaya çalıştık. Vermek istediğimiz mesaj aslında oldukça basit: Tutumlu olun, yaşamınız boyunca harcamalarınıza dikkat edin, birikim yapın ve yaptığınız birikimleri değişik yatırım araçlarına yayarak uzun vadeli bir perspektif ile değerlendirin" dedi. (Fotoğraflı)

Kaynak: DHA