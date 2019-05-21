Troya Kültür Rotası Basın Toplantısı Gerçekleştirildi

Troya Kültür Rotası'nı hayata geçiren ÇATKAV ile Troia Vakfı arasında imzalanan işbirliği protokolünün ve projenin çıktılarının tanıtıldığı toplantıya Çanakkale Vali Yardımcısı Turan Yılmaz'ın yanı sıra ÇATOD, ÇARO ve TÜRSAB Çanakkale Yönetim Kurulu Başkanları ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü temsilcileri ve iki vakfın mütevelli heyeti üyeleri katıldı.

Rotanın geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğiyle ilgili olarak ÇATKAV ile Troia Vakfı arasında geçtiğimiz ay bir işbirliği protokolü imzalandı. Bu vesileyle düzenlenen ve saygı duruşuyla başlayan basın toplantısının açılış konuşmasını yapan ÇATKAV Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Demirel sözlerine, projeye emeği geçen ve katkı veren başta Çanakkale Valilği olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlara, ayrıca projeyi hayata geçiren proje ekibine teşekkür ederek başladı. Cengiz Demirel "Önümüzdeki yıllarda yeni etaplar ve farklı projelerle Troya Kültür Rotası'nı bölge turizmi açısından itici bir güce dönüştürmek hedefindeyiz. Bu doğrultuda Troya Kültür Rotası'nın sürdürülebilirliğiyle ilgili olarak Troia Vakfı ile bir protokol yapmış bulunuyoruz. Gelecek Turizmde Programı da rotamızın tanıtım ve görünürlüğüne katkı vermeye devam edecek." diyerek protokol kapsamında üretilen yayınların Troya bölgesinde Müze dükkanı ve benzeri noktalarda satışa sunulduğunun bilgisini verdi ve bu protokolünün Troya Kültür Rotası projesinin geliştirilmesine önemli katkılar sunacağına olan inancını vurguladı.

Ardından söz alan Troia Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Enver Sadık Yılmaz ise 2004 yılında M. Osman Korfmann'ın girişimleriyle kurulan Troia Vakfı'nın o tarihten bu yana Troya'ya sahip çıkmayı, Troya ve Troas bölgesinde yapılan her türlü çalışma ve araştırmaya destek olmayı hedeflediğini vurgularken, Troya Kültür Rotası'nın bölgemize ve rota üzerinde bulunan yerleşim yerlerinin sosyal ve ekonomik kalkınmasına destek sağlayacağına inandıklarını dile getirdi. İki vakfı arasında imzalanan protokolün Troya Kültür Rotası'nın daha geniş kitlelere ulaşmasına ve gelişmesine katkı sağlayacağını söyleyen Enver Sadık Yılmaz projenin ve işbirliği protokolünün herkese hayırlı olması dileklerinde bulundu.

2018 yılı boyunca Troya Kültür Rotası kapsamında hayata geçirilen çalışmaların basın mensuplarıyla paylaşıldığı sunumun ardından söz alan Prof. Rüstem Aslan, M. Osman Korfmann ile başlayan süreçte, geçtiğimiz 30 yıl boyunca Troya, Milli Park ve çevresindeki bölgenin kültürel değerlerinin kalıcı kültür turizmi çalışmaları yoluyla geliştirilmesi ve ülkemizin tanıtımında ön plana çıkarılması vizyonunun 2018 Troya Yılı ile yepyeni bir boyut kazanmasından duyduğu mutluluğu ifade etti. Bu kapsamda Troya Müzesi, Troya Kültür Rotası, Tevfikiye Arkeoköy gibi projelerin hayata geçirilmesiyle başlayan sürecin kazandırdığı ivmeyle bölgenin sahip olduğu kültürel değerlerin ilerleyen yıllarda uluslararası görünürlüğüne ve dolayısıyla ülkemizin tanıtıma büyük katkılarının olacağına inandığını dile getirdi. Vali yardımcısı Turan Yılmaz ise başından beri destek oldukları Troya Kültür Rotası projesinin geldiği noktaya dair duydukları memnuniyeti dile getirirken, 2018 Troya yılında kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının bir arada ve özveriyle yürüttükleri çalışmalar neticesinde, ülkemizin kültür ve turizm stratejisi anlamında örnek bir başarıya imza atıldığını vurguladı. Toplantının sonunda Prof. Dr. Rüstem Aslan 2018 Troya Yılı kapsamında yayımlanan kitaplarını imzalayarak katılımcılara ve basın mensuplarına hediye etti. Toplantının ardından ÇATKAV ve Troia Vakfı mütevelli heyeti üyeleri Troya Müzesi'ni ziyaret ederek rotanın ilk bölümü olan Çıplak etabını yürüdü.

Çanakkale Tarih ve Kültür Vakfı (ÇATKAV) tarafından Çanakkale Valiliği, ÇATOD ve Troya Kültür Derneği ortaklığında hayata geçirilen Troya Kültür Rotası Projesi ile Çanakkale'den Assos'a kadar olan köylerdeki kültürel kimlik ve kültürel miras korunurken, ziyaretçiler ile yöre halkı arasındaki bağların güçlenmesi amaçlandı. Troya Kültür Rotası Projesi; T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Anadolu Efes ortaklığıyla yürütülen Gelecek Turizmde kapsamında desteklendi.

Kaynak: Bültenler