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TRT 1 ekranlarında zaman yolculuğu devam ediyor…

TRT 1 ekranlarının yeni programı "Zaman Matinesi" birbirinden ünlü konukları zaman yolculuğuna çıkarmaya devam ediyor.

06.12.2019 09:47 | Son Güncelleme: 06.12.2019 09:47TRT 1 ekranlarında zaman yolculuğu devam ediyor…

7 Aralık Cumartesi günü üçüncü bölümü yayınlanacak olan Zaman Matinesi'nin bu haftaki konuğu Oktay Kaynarca…

Ünlü oyuncu ve mizahçı Hasan Kaçan'ın sunduğu, Türkiye'nin sevilen sanatçılarını konuk eden 'Zaman Matinesi' bu hafta ekranların sevilen ismi, usta oyuncu Oktay Kaynarca'yı konuk ediyor…

Ekranların sevilen ismi, usta oyuncu Oktay Kaynarca geçmişten günümüze yaşadıklarını, başarılarını, sevinçlerini, hüzünlerini ve şöhrete ulaşan merdivenleri nasıl tırmandığını anlatıyor. Hasan Kaçan ise Oktay Kaynarca'yı hiç beklemediği bir zaman koridoruna götürüyor, duygulandırıyor ve hatta şaşırtıyor.


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Kaynak: Bültenler

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