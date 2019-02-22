Trt 2 Bugün Yayın Hayatına Başlıyor!

TRT 2; sinemadan müziğe, resimden edebiyata, tarihten felsefeye kadar birçok alanı konu alan yapımları izleyici ile buluşturacak.

İşte o yapımlardan birkaçı:

Sinema +, Anjelika Akbar ile Sesler, Film Gibi Hayatlar, Hayat Sanat, Tarih Söyleşileri, Felsefe Söyleşileri, Edebiyat Söyleşileri, Sanat Söyleşileri, Pazar Konseri, Opera Dünyası, Film Önü/ Arkası, Karalama Defteri, İhmal Edilebilir Nasihatler, Aramızda Müzik Var, Bir Resim Bir Hikâye,Bir Zamanlar, Çocuklara Yadigâr, Destansı Kareler, Eskici, Geleneğin Kalp Atışları, Koleksiyoner, Sarayın Lezzetleri, Sinema Dünyası, Tarihin Ruhu, Türkiye Ekspresi ve Yeryüzleri.TRT 2'ye "davetlisiniz!"

Kaynak: Bültenler