TRT 7. Uluslararası Çocuk Medyası Konferansı İstanbul'da!

Türkiye'nin çocuk odaklı tek medya konferansı olan ve TRT tarafından organize edilen TRT 7. Uluslararası Çocuk Medyası Konferansı için geri sayım sürüyor. 28-29 Kasım 2018 tarihleri arasında İstanbul Beşiktaş Conrad Otel'de düzenlenecek organizasyona alanında uzman ulusal ve uluslararası profesyoneller katılarak birbirinden ilgi çekici sunumlar gerçekleştirecekler.

"Çocuk Medyasında İçerik Seçimi ve Ekran Süresi Yönetimi" başlığıyla gerçekleşecek konferansta başta medyada çocuk figürü olmak üzere, dünyada ve Türkiye'de medya okuryazarlığı, çocukların mobil ve dijitale olan eğilimi, çocuk programcılığının geleceği başlıkları ele alınacak.

Uzmanlar, Çocuk Medyasını Yorumluyor

İki gün sürecek TRT Uluslararası Çocuk Medyası Konferansı boyunca özellikle dijital dünyada çocuğun temsili ve çocuk bilinci başlıkları değerlendirilecek.Sunum ve panel oturumlarıyla yerli ve yabancı akademisyenler, içerik sağlayıcılar ve sektör temsilcileri farklı başlıklarda sunum ve özel araştırmalarını paylaşacaklar.

İlk gün "Çocuklar İçin Mobil Cihazlar ve Dijital Eğitimde Temel Göstergeler", "3-6 Yaş Grubu Çocukların Medyaya Erişiminde Aile Profilleri: Anne-Babalar Engel mi, Yoksa Rehber mi?" ve "Dijital Oyunlar ve Teknolojik Oyuncaklar Çocuk Gelişimini Nasıl Etkiler?" gibi konularına değinilecek.

İkinci gün ise "TV ve Dokunmatik Ekranlardan Öğrenme", "Çevrimiçi Yeni Neslin Davranış ve Beklentilerini Anlamak" ve "Medya Dili ve Çocuk Mahremiyeti İlişkisi" başlıklı oturumlar gerçekleşecek. Konferans, organizasyon boyunca özel atölye çalışmaları ile desteklenecek.

Kısa Film Yarışması Kazananları Açıklanıyor

TRT 7. Uluslararası Çocuk Medyası Konferansı organizasyonunda amatör ve profesyonel kısa filmcileri desteklemek, yüksek nitelikli kısa filmlerin seyirciyle buluşmasını sağlamak amacıyla düzenlenen 2018 TRT Çocuk Karakter Tasarım Yarışmasının ödülleri kazananlara takdim edilecek.