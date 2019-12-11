TRT 8. Uluslararası Çocuk Medyası Konferansı başladı

Türkiye'nin çocuk odaklı tek medya konferansı olan TRT Çocuk öncülüğünde gerçekleştirilen "TRT Uluslararası Çocuk Medyası Konferansı"nın sekizincisi İstanbul'da başladı.

Konferansın açılışında TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Anadolu Ajansı Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Yılmaz Yaman'ın yanı sıra pek çok akademisyen ve STK temsilcisi yer aldı.

Açılışta konuşan TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, "TRT 8. Uluslararası Çocuk Medyası Konferansı"nda çocuk medyasının dönüşümünü ele aldıklarını aktararak, "Dünyanın en önemli işi şüphesiz ki insan yetiştirmektir. En büyük servetimiz ve geleceğe mirasımız çocuktur. Biz de TRT olarak kültüre, sanata, bulunduğu topluma, ülkesine, bilime ve insanlığa katkı sağlayacak bireyler olarak yetişmesi için çocuklara yapılması gereken yatırımları yapmaya gayret ediyoruz." dedi.

"Çocukların sempatisini ebeveynlerin güvenini kazandı"

Kendine verilen bilgileri doğru olarak kabul eden çocuklara tek gayesi ürün satmak olan reklamları hiçbir şekilde TRT Çocuk kanalında yayınlamadıklarını hatırlatan Eren, TRT Çocuk kanalının yayına başladığı ilk günden bu yana hem çocukların sempatisini hem de ebeveynlerin güvenini kazandığını söyledi.

Eren, TRT Çocuk'u televizyon kanalı olarak değil, içerik üreticisi olarak konumlandırdıklarını belirterek, "Çocukların yer aldığı çeşitli platformlarda çocuklara güvenli, zararlı olmayan içerikleri çocuklara ulaştırabilmek için tüm ekibimizle beraber gayret ediyoruz. Bu sebeple web sitemiz, cep telefonu ve tabletler bulunan uygulamalar ve oyunlarla çocukları 360 derece kuşatmaya çalışıyoruz. Amacımız bu meraklı zihinlere doyurucu içerikleri tüm mecralarda üretmek." ifadelerini kullandı.'Çocuklar bizim geleceğimizdir' sözünü ciddiye aldıklarını belirten Eren, Türkiye'den ve dünyanın çeşitli yerlerinden katılımın gerçekleştiği bu konferans vesilesiyle geleceğe dair değerli katkılar sunulacağını dile getirdi.

Eren, değişen medya atmosferinden ebeveynlerin de çocuklar kadar eğitim alması gerektiğine işaret ederek, "Bu iki gün boyunca değişen ebeveyn alışkanlıklarını da konuşmaya gayret edeceğiz. 20 yıl önceki televizyon alışkanlıklarından farklı olarak bugün bilgisayar ve telefonun getirdiği ekran karşısında bulunma alışkanlığındaki dönüşümü ve çocukların eğitimi hakkında ortaya konmuş pedagojik yaklaşımları dikkatle incelemeliyiz." diye konuştu.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da uluslararası çocuk medyası konferansının uluslarası tecrübe paylaşımı ve fikir alışverişi için verimli bir zemin oluşturacağına yürekten inandığını anlatan TRT Genel Müdürü Eren, "Sadece medyada değil, hayatın tüm alanlarında yaşanan bu dönüşümün savaş bölgelerindeki çocuklar başta olmak üzere tüm çocuklarımız için daha yaşanabilir bir dünya inşasına katkıda bulunmasını temenni ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ise çocuklar için böylesine güzel bir organizasyonu düzenlediği için TRT'ye teşekkür ederek, "RTÜK olarak çocuk denildiğinde akan suların durması gerektiğine inanan bir kurumuz. Yaptığımız bütün işleri çocuklarımızın menfaatleri doğrultusunda yapmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Medyanın çocuklar üzerindeki etkisinin yetişkinlere nazaran daha fazla olduğu gerçeğini hatırlatan Şahin, RTÜK'ün son yaptığı araştırma sonucunda Türk insanın günlük 3 saat 34 dakikasını televizyon izleyerek geçirdiğini tespit ettiklerini belirtti.

Şahin, RTÜK olarak televizyonun izlenmesine karşı olmadıklarını dile getirerek, şunları söyledi:

"Özellikle TRT Çocuk gibi gerçekten çok güzel yayınlar yapan çocuk kanallarının izlenmesine karşı değiliz. Hatta destekliyoruz, öbür tarafta çocukların bu alanda geçirebilecekleri zamanı nerede geçireceklerini bilmediğimiz bilgisayar, telefon ve internet gibi başka mecralarda hangi ortamlarda bu yayınları takip edeceğini bilmemiz mümkün değil. O bakımından çocuklarımıza okulundan, arkadaşlarıyla oyun oynamaktan ya da kitap okumaktan, ailesiyle vakit geçirmekten arta kalan zamanı oluyorsa medya okur yazarlığı kuralları çerçevesinde televizyon izlemelerini tavsiye ediyoruz."

Medya kuruluşları, yayıncılar, üniversiteler, şirketler ve sivil toplum kuruluşlarının dünya çocukları için iki gün boyunca bir araya geleceği konferans kapsamında "Dönüşüm", "Çocuk Medyası ve İçeriğin Dönüşümü", "Çocuk Medyası ve Mecranın Dönüşümü", "Teknolojinin Dönüşümü ve Dijitalizasyon", "Ürünün Dönüşümü" ve "Hikaye Anlatıcılığının Dönüşümü" başlıklı oturumların yanı sıra özel oturumlar ve atölye çalışmaları da yapılacak.

Kaynak: AA