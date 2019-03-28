Trt Akademi Geleceğin İletişimcileri İle Buluştu

TRT Akademi etkinlikleri kapsamında Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Medya ve İletişim Bölümü'ne konuk olan deneyimli yayıncılar, iki gün boyunca haber, TV yapımcılığı ve programcılığı, yeni medya ve siyasal iletişim alanlarında eğitimler vererek atölye çalışmaları gerçekleştirdi.

Kurumsal bilgi ve tecrübelerini gençlerle paylaşarak sektördeki öncü rolünü sürdüren yayın kuruluşu TRT, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi'nde geleceğin iletişimcileri ile buluştu.

TRT Akademi Dergisi Editörü Yusuf Tufan Şenoğlu ve Medya ve İletişim bölümü öğretim üyeleri tarafından hazırlanan etkinlikte ilk gün, televizyon programı yapım ve yönetimi, belgesel yapım süreci, kurgu ve montaj, grafik web tasarımı, yeni medyada içerik yönetimi ve siyasal iletişim alanlarında konferanslar düzenlendi. Etkinliğin ikinci gününde ise TRT'nin alanında uzman çalışanları, İKÇÜ Medya Merkezi'nde atölye çalışmaları gerçekleştirdi. Medya ve İletişim Bölümü öğrencileri TV programcılığı, sosyal medya haberciliği, internet haberciliği, kamera, kurgu, radyo programı hazırlama ve yayınlama, yeni medyada görsel tasarım ve siyasal iletişim atölyelerinde uygulama yapma imkânı buldu.

Geleceğin iletişimcileri, gün boyu devam eden atölyelerde Yapımcı ve Yönetmen İsmail Elden, Görüntü Yönetmeni Orhan Aybertürk, Şef Montajcı Sıdıka Eralp Bozkurt, Grafik Sanatçısı Özgür Alican, Yeni Medya İçerik Yöneticisi İbrahim Acar, Dijital Siyasal İletişim Uzmanı Tolga Akkuş ile birlikte uygulamalar yaptı.

İKÇÜ Medya Merkezinde uygulamalı eğitim

Haber atölyesinde canlı Periscope yayını yapan öğrenciler, kurgu atölyesinde ise kendi çektikleri görüntülerin kurgusunu uzmanlarla birlikte gerçekleştirdi. Medya Merkezi TV stüdyosunda kamera atölyesine katılan iletişimciler, profesyonel kameralar ve yayıncılarla çalışma olanağı buldu. Etkinlik kapsamında TRT FM'de Cumhur Özmakinacı'nın yapımcılığını üstlendiği, Deniz Noonan'ın sunduğu Tek Yön programı üniversitenin kampüsünden tüm Türkiye'ye canlı yayınladı. Programa konuk olan öğrenciler, radyo yayıncılığını gerçek zamanlı olarak deneyimledi.

TRT köklü bir okul

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turan Gökçe, medya ve iletişim alanının önemine dikkat çekerek, TRT Akademi etkinliğine ev sahipliği yapmaktan büyük memnuniyet duyduklarını kaydetti. TRT'nin, köklü bir geleneği olan, kuruluşundan bu yana okul olma özelliği taşıyan, aynı zamanda akademi gibi çalışan bir kurum olduğunu belirten Gökçe, bu etkinlik vesilesiyle, TRT'nin tecrübelerinden ve bilgi birikiminden öğrencileri yararlandırabildiklerini ifade etti. İKÇÜ Medya Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Nazım Ankaralıgil de, TRT Akademi eğitimlerinde yer alan tüm TRT çalışanlarına ve organizasyonda emeği geçen İKÇÜ Medya ve İletişim Bölümü öğretim elemanları ve öğrencilerine teşekkür ederek, Medya Merkezi'nde öğrencilerle sektör temsilcilerini bir araya getirmeye devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: Bültenler